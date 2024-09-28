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Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

Забитыми мячами отметились Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты) и Келлвен (42).

«Ахмат» остается единственной командой в нынешнем сезоне РПЛ, которая не одержала ни одной победы. По итогам 10 туров клуб 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 6 очками «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набравший 17 очков, поднялся на 4-ю позицию.

В следующем туре армейцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 6 октября. «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях против казанского «Рубина».

ЦСКА
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Ташуев
Голы
ЦСКА
Аббосбек Файзуллаев
(Дуглас Силва Оливейра Келлвен)
19′
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
Дарко Тодорович
50′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
83′
3
Данил Круговой
84′
22
Милан Гайич
19
Рифат Жемалетдинов
4′
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
84′
20
Секу Койта
9
Сауль Гуарирапа
65′
5
Саша Зделар
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
11′
95
Арсен Адамов
57′
36
Лукас Ловат
19
Мауро Луна Диале
62′
47
Даниил Уткин
23
Антон Швец
46′
18
Владислав Камилов
20
Максим Самородов
84′
11
Силва Лима Исмаэл
30
Фелиппе Кардозу
57′
98
Светослав Ковачев
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
8
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь