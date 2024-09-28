Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России

«Ахмат» остается единственной командой в нынешнем сезоне РПЛ, которая не одержала ни одной победы. По итогам 10 туров клуб 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 6 очками «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набравший 17 очков, поднялся на 4-ю позицию.