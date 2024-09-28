Футболисты ЦСКА разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
Забитыми мячами отметились Аббосбек Файзуллаев (19-я и 50-я минуты) и Келлвен (42).
«Ахмат» остается единственной командой в нынешнем сезоне РПЛ, которая не одержала ни одной победы. По итогам 10 туров клуб 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 6 очками «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. ЦСКА, набравший 17 очков, поднялся на 4-ю позицию.
В следующем туре армейцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 6 октября. «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях против казанского «Рубина».