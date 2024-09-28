Дзюба выиграл дуэль у Карпина! «Ростов» давно не выглядел так ужасно. Видео

Больше «Ростов» практически ничего не создал. Столь безнадёжно в нынешнем сезоне он выглядел разве что в Петербурге, когда его хет-триком «прибил» Глушенков (0:5). Ну, а «Акрон» — просто браво. Как обычно ведут себя команды из нижней части таблицы вслед за быстрым голом на выезде? Закрываются. Что сделали парни из Тольятти? Пошли добивать, и для них это не в новинку. Именно так завоёвывают любовь нейтральных зрителей.