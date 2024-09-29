Сергей Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Что касается нашей игры, на протяжении всего матча бывают какие-то периоды, где одна команда больше контролирует, создает, затем вторая. Но ещё раз повторюсь, конечно, эффект домашнего поля, болельщики, наши какие-то ошибки невынужденные, которые выбивали из колеи… Моментами теряли уверенность ребята после каких-то ошибок или потерь, и инициатива переходила уже к «Краснодару». Конечно, нужно было быть поувереннее, поменьше ошибаться, тогда, может быть, таких отрезков, где мы играли лучше, было бы больше«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.