Бюджет «Зенита» станет самым большим среди всех спортивных клубов России

Бюджет «Зенита» является крупнейшим по сравнению со всеми клубами РПЛ уже не первый сезон. А до начала военных действий на Украине, когда клуб стабильно выступал в еврокубках, его бюджет был еще выше из-за призовых Лиги чемпионов и Лиги Европы. Даже за первый «ковидный» сезон 2019/20, по оценке аудиторской компании Deloitte, доходы «Зенита» составили €236,5 млн. Около €40 млн клуб получал только за участие в Лиге чемпионов.