Аршавин: Слишкович для меня загадка, в «Спартаке» на него ничего не давило

Слишкович? Для меня он остаётся загадкой. У него приятная внешность, хорошо говорит, располагающая аура. Но в «Спартаке» на него ничего не давило, получится — хорошо, не получится — ничего страшного, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».