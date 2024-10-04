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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск тренера Федотова к ЦСКА

Ранее специалист обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта с ЦСКА, но Федотову было отказано в выплате компенсации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) начал работу по иску тренера Владимира Федотова к московскому футбольному клубу ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет», — сообщили в пресс-службе CAS.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали ТАСС, что Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с ЦСКА. РФС также обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

ЦСКА объявил об уходе Федотова с поста главного тренера команды 3 июня. Его сменил серб Марко Николич. Под руководством Федотова армейский клуб в сезоне-2022/23 стал вторым в Мир — Российской премьер-лиге и выиграл Фонбет — Кубок России.

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