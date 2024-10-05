Вот почему забуксовал «Спартак» Станковича

● «Спартак» превзошел «Рубин» и «Локо» по xG благодаря пенальти (больше ничего не показал впереди), нанес два удара из штрафной с игры за полчаса большинства с «Зенитом», лишь четырежды пробил из штрафной в Махачкале после автогола Литвинова в первом тайме (два из них — после 85-й).