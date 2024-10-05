Вот почему забуксовал «Спартак» Станковича

На старте сезона «Спартак» впечатлял доминирующим стилем, прогрессом левого защитника Олега Рябчука, опорника Наиля Умярова и нападающего Манфреда Угальде, не пропускал пять матчей и уверенно собирал очки.
В последние пять туров у «Спартака» всего одна победа: 2:2 с «Динамо» в большинстве, 1:3 с «Локомотивом» и мучения против автобусов.
За треть чемпионата к Станковичу накопились вопросы.
Комфортные режимы для «Спартака»: прессинг и свобода Барко
Станкович не объяснял тактические особенности «Спартака», но ключевые идеи понятны:
● 4−3−3 — основная схема. Но против «Локо» Станкович неожиданно перешел на 4−4−2.
● Необходим разыгрывающий опорник. В начале сезона им стал Наиль Умяров, диктующий темп и режущий линии.
● Свобода Барко усиливает атакующий потенциал «Спартака». Эсекиэль разгоняет из глубины, угрожает на финальной трети, удар поставлен, реализация пенальти пока идеальна. Прямо сейчас он главный игрок системы Станковича.
● Вместе с Барко засиял Манфред Угальде, действующий ближе к штрафной, чем при Гильермо Абаскале. Теперь нападающий комбинирует в левом полуфланге и постоянно атакует штрафную и вратарскую.
● Самый интенсивный прессинг в РПЛ, который дал результат на старте: так «Спартак» забил «Крыльям» (3:0), перекрыл «Зенит» (0:0) и контролировал большую часть дерби с «Динамо» (2:2).
В этих режимах «Спартаку» очень комфортно: из-за организованного давления быстро возвращает мяч, Умяров, Барко и Угальде ускоряют и обостряют из середины. Когда есть пространство, Барко и остальные сияют.
Плюс «Спартак» один из лидеров РПЛ по оборонительным метрикам.
|Показатель
|Атака
|Защита
|xG
|1,67 (4)
|0,68 (1)
|xG без пенальти
|1,29 (7)
|0,68 (1)
|Голы
|1,4 (6)
|0,9 (5)
|Удары из штрафной
|9,9 (5)
|5,6 (1)
|Касания в штрафной
|30 (2)
|16,6 (1)
|Явные моменты
|1,6 (6)
|1,2 (8)
|PPDA (интенсивность прессинга)
|6,12 (1)
|Ожидаемые очки
|2,06 (2)
|Набранные очки
|1,6 (6)
Данные: Understat и Opta в пересчете на 90 минут, в скобках — место в лиге
Но контекст статистики «Спартака» нужно изучать внимательнее:
1. «Спартак» — самая владеющая команда РПЛ (64,3%). С одной стороны, контроль отодвигает игру от ворот против слабых команд. С другой — Станкович ничего не создал с «Ахматом» (0:0), «Рубином» в равных составах (0:0, после удаления Романа Зобнина — 1:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).
2. «Спартак» — лучший по допущенным ожидаемым голам, но шесть соперников из десяти — команды с десятого места и ниже. Из них огрызался только «Оренбург» благодаря скорости, остальные откатывались, и реальной угрозы почти не было.
Следующая часть сезона более устрашающая: за два месяца «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» (дважды), ЦСКА и «Локомотивом».
При комфортном календаре «Спартак» не закрепился в топ-3. Дальше будет сложнее.
У «Спартака» большие проблемы при владении
Владение не гарантирует систематическую остроту и доминирование — «Спартак» это подтверждает.
|Соперник
|Владение
|xG
|Удары из штрафной (без стандартов)
|«Ахмат» (0:0)
|71,4%
|0,9:0,25
|11:3 (8:2)
|«Рубин» (1:0)
|71,2%
|1,27:0,56
|7:3 (3:1)
|«Локомотив» (1:3)
|70,1%
|1,3:0,93
|5:8 (4:5)
|«Динамо» Мх (1:1)
|66,3%
|1,23:0,51
|8:4 (5:1)
|«Факел» (3:0)
|63,5%
|3,54:0,49
|16:3 (11:2)
|«Оренбург» (0:2)
|63,2%
|2,31:0,97
|8:10 (7:9)
|«Крылья Советов» (3:0)
|63%
|1,52:0,47
|9:5 (5:3)
|«Химки» (3:1)
|60,3%
|3,51:0,41
|20:4 (15:3)
|«Динамо» (2:2)
|55,3%
|1,07:0,53
|7:7 (5:6)
|«Зенит» (0:0)
|54,8%
|1,42:0,39
|8:8 (4:4)
● Даже с владением больше 60% «Спартак», как правило, не убеждал: стерильно атаковал с «Ахматом» (0:0), победил только «Рубин» (1:0, еще и в большинстве), рассыпался под контратаками «Оренбурга» (0:2) и «Локомотива» (1:3), упустил победу в Махачкале (1:1).
● «Спартак» превзошел «Рубин» и «Локо» по xG благодаря пенальти (больше ничего не показал впереди), нанес два удара из штрафной с игры за полчаса большинства с «Зенитом», лишь четырежды пробил из штрафной в Махачкале после автогола Литвинова в первом тайме (два из них — после 85-й).
● Победы над «Крыльями» (3:0) и «Факелом» (3:0) — заслуженные, но специфические. Команда Игоря Осинькина ужасно вошла в сезон и дала свободу Барко, Дмитрий Пятибратов неожиданно перевел «Факел» на 4−4−2 вместо привычных 3−4−3, из-за чего «Спартак» воспользовался оголенными зонами и быстро снял все вопросы.
● Выезд к «Зениту» обнадежил из-за качественного прессинга, интенсивности и борьбы, но «Спартак» смутил робостью в большинстве (хозяева прижали вдесятером), а с «Динамо» удивили стартовые и заключительные 10−15 минут с проблемами в переходах и отданной инициативой в игре 11 на 10.
Еще одна уязвимость — контратаки соперников
Станкович ужасно дебютировал в Оренбурге. Хуже той игры только тренерское объяснение.
«Длинные забросы “Оренбурга” в первом тайме в свободные зоны нас удивили», — заявил Деян. В итоге «Спартак» обновил клубный антирекорд, допустив девять быстрых атак.
Дальше Станкович наладил прессинг и долгое время не испытывал проблем при контрвыпадах. Потому что не сталкивался с теми, кто может угрожать на скорости: «Зенит» замедлился без Глушенкова и потерялся под давлением, «Крылья» разбиты, остальные редко отвечали.
Проблема вернулась недавно.
1. В первые 10−15 минут «Динамо» угрожало контратаками. Константин Тюкавин забил после разбитого прессинга, а затем создал несколько моментов эталонным подыгрышем. У «Спартака» расклеился правый фланг Даниила Хлусевича (пришлось менять на Даниила Денисова), высокая линия не справилась с забеганиями в глубину и последующими рывками за спину.
2. Против «Локо» — еще слабее. «Спартак» снова провалил прессинг: уязвимость вскрыли Алексей Батраков, Александр Сильянов и Сергей Пиняев, оборона проиграла в скорости. Дальше команда Станковича страдала от одинаковых позиционных атак «Локо» со смещениями Сильянова с левого фланга, а после перерыва напоролась на логичные контратаки.
Как итог — в четырех матчах с открытыми сценариями «Спартак» набрал всего два очка из двенадцати.
Некоторые решения Станковича необъяснимы
Сначала о хорошем: левый защитник Рябчук прогрессирует, центральный защитник Бабич в порядке и с Никитой Черновым, и с Русланом Литвиновым, Умяров — один из самых ценных в команде и прибавил в обороне, Барко мгновенно адаптировался, Хесус Медина полезен даже на неудобной позиции левого вингера, нападающий Угальде начал забивать. В итоге Станкович нащупал костяк и стабильно использовал 4−3−3.
Но часть идей Станковича удивляет.
1. Странные замены против «Ахмата»
«Ахмат» Магомеда Адиева выставил плотные 5−3−2 с персональной опекой Барко и минимальным зазором между линиями. В перерыве Умяров отметил, что почти невозможно двигать мяч.
В итоге Станкович поменял вингера Антона Зиньковского и восьмерку Данила Пруцева, а вместо них вышли Маркиньос и Виллиан Жозе. Казалось, что «Спартак» перешел на 4−4−2: Жозе и Угальде против тройки защитников «Ахмата», а профильный вингер Маркиньос разнообразит левый фланг.
Но «Спартак» оставил 4−3−3: Угальде ушел на левый край, где провалился еще прошлой весной, а Маркиньос стал восьмеркой вместе с Барко. Такой «Спартак» ничего не создал, только бил из-за штрафной, параллельно допустив несколько контратак.
Станкович добил сомнительным выходом центрального защитника Павла Маслова в опорную зону, тогда как полузащитник Литвинов остался в защите.
Деян осознавал, что нужны перемены, но кажется, перемудрил.
2. «Спартак» легко отдал инициативу против «Динамо» в большинстве
«Спартак» до удаления Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте: 58% владения, 6:2 по ударам из штрафной, всего 16 допущенных касаний в штрафной.
«Спартак» в большинстве: 44% владения, 1:4 по ударам из штрафной, 4:8 по касаниям в штрафной.
«Динамо» создало три явных момента: Константин Тюкавин попал в перекладину и забил, Александр Максименко спас после удара Гладышева (еще Ярослав пробил из хорошей позиции мимо створа) — так команда Станковича чуть не проиграла. Отдала инициативу и разучилась контролировать мяч. Да, «Динамо» прессинговало, но «Спартак» не воспользовался численным преимуществом и не успокоил игру.
«Спартак» не воспользовался численным преимуществом и не успокоил игру.
Кроме того, Деян неудачно заменил травмированного Медину — выпустил Антона Зиньковского, добавив больше хаоса. Хотя была более сбалансированная опция в запасе: объемный центральный полузащитник Данил Пруцев с хорошим контролем и эффективной борьбой, а атакующий Барко мог доиграть слева.
3. 4−4−2 на «Локомотив» — неудача
Дерби с «Локо» удручает всем, но особенно…
● …Кадровыми решениями: набравший форму Угальде сыграл слева в нападении ради Шамара Николсона в центре, Барко оказался слева в полузащите из-за повреждения Медины — минус оборонительный игрок из-за постоянных недоработок на фланге (пример — второй гол Ильи Самошникова), центрального защитника Миенти Абену разорвали (впечатлил только скоростью).
● Тактическими идеями: в 4−4−2 не работал прессинг (теряли Батракова в середине поля) и позиционные атаки (фланг Барко проваливался). «Спартак» перестраивался в нападении, но порой разыгрывал мяч пятеркой (2 ЦЗ + 3 полузащитника — так пустовала середина впереди), вынуждал Угальде совмещать подыгрыш в середине и движение в неудобном полуфланге — так он упирался в стену из-за отсутствия адресов.
4. Неоптимальные позиции игроков
Все удачные и сомнительные решения Станковича:
1. Видел Литвинова опорником, но использует в центре защиты. Руслан там хорош за счет умных передач и налаженной связи с Бабичем (хотя два последних дерби — слабые).
2. Приоритет, который Станкович отдает центральному защитнику Абене, пока необъясним. Из-за него тренер задвинул Алексиса Дуарте и отказался от Маслова, который, правда, не дотягивал до роли основного ЦЗ в нынешней схеме.
3. Все тот же Маслов, но уже в опорной зоне на важный отрезок с «Ахматом». Ничего не получилось.
4. Новичок Рикарду Мангаш куплен в конкуренцию левому защитнику Рябчуку (в «Витории» чаще играл латераля), но дебютировал на фланге обороны лишь на этой неделе с «Динамо» в Кубке России (3:2), а ранее выходил на позиции вингера.
5. Отказался от восьмерки Пруцева, последний раз использовал Данила в РПЛ против «Зенита».
6. Успешно перевел Медину налево в атаку.
7. Перевод Барко налево в полузащите ослабил оборону.
8. Видит левого вингера Маркиньоса восьмеркой. С «Ахматом» не получилось, ждем новые матчи.
9. Угальде в роли левого вингера — плохо.
Выводы
Впереди — интенсивный и неудобный «Ростов», а затем — нужная пауза на сборные.
Станкович противоречиво стартовал в РПЛ.
С одной стороны, определился со схемой и костяком.
Но минусов пока больше: владение слишком стерильно и предсказуемо, Барко угасает без свободы, «Спартак» уязвим в контратаках, дважды не использовал большинство, а Станкович порой принимает необъяснимые решения.
«Спартак» — только шестой, хотя еще не отдалился от лидирующей группы. Но дальше календарь сложнее.
Пауза на сборные — шанс отработать владение, улучшить позиционные атаки и определиться с ролями игроков, чтобы «Спартак» не проиграл борьбу за топ-3 еще осенью.