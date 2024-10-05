Дзюба назвал самый сложный матч в карьере

По его словам, это встреча РПЛ против «Краснодара» в 2020 году, которая прошла на следующий день после публикации интимного видео с участием игрока. «После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», — заявил Дзюба.