Газизов сообщил, что Нурмагомедов и Махачев готовы провести тренировку с игроками «Динамо»

«Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев знают, что мы их всегда ждем на матчах, но по игре со “Спартаком” в Кубке России (22 октября — прим. ТАСС) будет понимание ближе к матчу, у всех свой график, для них всегда двери открыты, — сказал Газизов. — Их приход является для нас большим событием, этим они всегда нам помогают, им большое спасибо за это. На матче Кубка России с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым обговаривали совместную тренировку с футболистами, они не против, просто у каждого свой график. Обязательно какие-то совместные активности мы проведем, когда и что — загадывать сложно, нужно понимать по графикам. Но они положительно оценили идею такой тренировки».