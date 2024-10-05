Чемпион России в составе ЦСКА Тошич подал документы на обучение на тренера

26 сентября ЦСКА подписал контракт с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, футболист дебютировал за команду в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России против «Пари Нижний Новгород» (2:0). «Миралем Пьянич, наверное, три месяца индивидуально работал, ему нужно время, чтобы вписался в команду. Но я уверен, что это футболист, который принесет пользу команду и везде поможет, но через время он наберет форму и будет важным игроком для ЦСКА, — отметил Тошич. — Конечно, с приходом Пьянича шансы на титул у ЦСКА повышаются, он выступал много лет на высоком уровне в лучших командах мира и в сборной. Такой футболист всегда может принести только пользу, дайте ему время, я уверен, что он будет вести игру ЦСКА».