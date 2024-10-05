Чемпион России в составе ЦСКА Тошич подал документы на обучение на тренера

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА сербский полузащитник Зоран Тошич подал документы на обучение на тренера. Об этом он рассказал ТАСС.
25 сентября Тошич объявил о завершении карьеры.
«Я уже подал документы на тренерскую лицензию в Сербии, жду ответа, надеюсь, что очень скоро начну обучение, — сказал Тошич. — С ЦСКА по поводу работы пока не общался, на связи постоянно только с Аланом Дзагоевым, но пока таких разговоров не было, я только объявил о завершении карьеры, посмотрим, как будет. Я больше всего себя вижу в ежедневной работе, а не как агент или функционер, мне интересно поле, уверен, что способен и могу помочь футболистам. Я пока жду ответ от нашей федерации, вживую мне сказали, что меня примут, у нас будет в группе несколько бывших игроков сборной».
«Через некоторое время, ближе к Новому году, у нас начинается обучение. Пока что я не думаю о каких-то стажировках, нужно делать все шаг за шагом, после обучения я бы с удовольствием приехал в Россию, посмотрел, как другие работают. В том числе посмотреть работу Марко Николича, но всему свое время», — добавил Тошич.
26 сентября ЦСКА подписал контракт с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, футболист дебютировал за команду в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России против «Пари Нижний Новгород» (2:0). «Миралем Пьянич, наверное, три месяца индивидуально работал, ему нужно время, чтобы вписался в команду. Но я уверен, что это футболист, который принесет пользу команду и везде поможет, но через время он наберет форму и будет важным игроком для ЦСКА, — отметил Тошич. — Конечно, с приходом Пьянича шансы на титул у ЦСКА повышаются, он выступал много лет на высоком уровне в лучших командах мира и в сборной. Такой футболист всегда может принести только пользу, дайте ему время, я уверен, что он будет вести игру ЦСКА».
Тошичу 37 лет, его последним клубом была греческая «Ламия», за которую он выступал с 2023 года. С 2010 по 2017 год Тошич играл за ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл кубок и суперкубок страны. В разные годы футболист представлял сербские «Пролетер», «Банат», «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», германский «Кёльн», китайский «Тайчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол».