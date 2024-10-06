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Тренер «Крыльев Советов» не сдержал слез после разговора с командой на поле

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Главный тренер самарского футбольного клуба «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не смог сдержать слез после разговора с командой на поле после матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье «Крылья Советов» на выезде уступили столичному «Локомотиву» со счетом 0:1. После встречи специалист собрал на поле игроков команды и после произнесенной речи не смог совладать с эмоциями.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Осинькина после матча с «Локомотивом» на посту главного тренера сменит Сергей Игнашевич.

Осинькину 59 лет. Он возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Под его руководством клуб сыграл 174 матча, одержал 80 побед, 30 раз сыграл вничью и 64 раза потерпел поражение.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Игорь Осинькин
Голы
Локомотив
Тимур Сулейманов
75′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
87′
6
Дмитрий Баринов
74′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
55′
7
Эдгар Севикян
9
Сергей Пиняев
55′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
55′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
82′
28
Игорь Дмитриев
23
Гленн Бейл
35′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
83′
34
Виктор Фелипе Мендес
11
Роман Ежов
90′
25
Кирилл Печенин
19
Иван Олейников
83′
17
Ульви Бабаев
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
14
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь