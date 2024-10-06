Тренер «Крыльев Советов» не сдержал слез после разговора с командой на поле

В воскресенье «Крылья Советов» на выезде уступили столичному «Локомотиву» со счетом 0:1. После встречи специалист собрал на поле игроков команды и после произнесенной речи не смог совладать с эмоциями.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Осинькина после матча с «Локомотивом» на посту главного тренера сменит Сергей Игнашевич.
Осинькину 59 лет. Он возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Под его руководством клуб сыграл 174 матча, одержал 80 побед, 30 раз сыграл вничью и 64 раза потерпел поражение.