Как же эффектно «Краснодар» вернул первое место! Кордоба продолжает разрывать

Второй тайм начался с ещё одного гола «Краснодара». На этот раз Кордоба вошёл в штрафную с мячом, но поделился им. Батчи находился в лучшей позиции и с лёгкостью реализовал момент. По сути, на этом игра была сделана. Разве что Бакаев был тем человеком у «Химок», который пытался хоть что-то сотворить, смело идя в обводку. Он и заработал штрафной, с которого сам же нанёс первый за матч удар в створ по воротам «Краснодара».