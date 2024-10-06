Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как же эффектно «Краснодар» вернул первое место! Кордоба продолжает разрывать

Джон забивает четыре тура подряд. «Химки» не могут этого сделать пять матчей.

Источник: ФК «Краснодар»

«Краснодар» продолжает борьбу за первый титул в истории. «Зенит» и «Локомотив» провели свои игры в этом туре раньше и синхронно победили с минимальным счётом. В воскресенье вечером команда Мусаева встречалась с «Химками», которые плетутся в зоне стыковых матчей. И после этого тура остались на 13-м месте.

Начало встречи могло получиться весьма грустным для Фариньи. Центральный защитник жёстко влетел в Са на четвёртой минуте, а затем сорвал опасную атаку на восьмой. При желании оба эпизода можно было оценить на жёлтую, но судья дал панамцу предупреждение только во втором случае.

В целом преимущество «Краснодара» было очевидным, хотя в середине первого тайма получилась весьма неожиданная ситуация. «Химки» зажали хозяев в их штрафной, подали несколько угловых, и лишь спустя время «Краснодар» смог вернуть владение. Игра получилась местами откровенно грубой. Досталось в том числе Заболотному, а Филин влетел ногой Кордобе так, что можно было даже о красной карточке подумать. Но судья обошёлся жёлтой.

Кордоба ответил на грубость лучшим образом. Нападающий замкнул навес Петрова с фланга, забив пятый мяч в этом чемпионате. Отличился колумбийский форвард из-под Фариньи, которого простил арбитр. После этого активность «Химок» поугасла. За первый тайм гости так ни разу и не пробили в створ.

Второй тайм начался с ещё одного гола «Краснодара». На этот раз Кордоба вошёл в штрафную с мячом, но поделился им. Батчи находился в лучшей позиции и с лёгкостью реализовал момент. По сути, на этом игра была сделана. Разве что Бакаев был тем человеком у «Химок», который пытался хоть что-то сотворить, смело идя в обводку. Он и заработал штрафной, с которого сам же нанёс первый за матч удар в створ по воротам «Краснодара».

Если в этом матче и были какие-то вопросы, то их снял всё тот же Кордоба, который оформил дубль. Хосонов подставил команду, потеряв мяч, когда «Химки» были раскрыты. Колумбиец подхватил мяч и пробил идеально в угол. Теперь у него 6+4 по «гол+пас». Больше только у Батракова из «Локо».

В оставшееся время можно отметить выход на поле Джикии. Он сыграл в РПЛ впервые с мая 2024 года, когда трогательно попрощался с болельщиками «Спартака».

Ну, а последнее событие в игре — четвёртый гол «Краснодара». На 89-й минуте сначала ударил Смолов, а потом мяч добил Кастаньо. На этом — всё. «Краснодар» победил в восьмом туре подряд и возглавил турнирную таблицу, а «Химки» не забивают уже пять матчей.

Григорий Телингатер

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Франк Артига
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Сергей Петров)
41′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
55′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
73′
Кевин Кастаньо
89′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
6
Кевин Ленини
80′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
19
Федор Смолов
11
Жоау Батчи
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
35′
61′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
61′
8
Данила Козлов
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
25
Александр Филин
37′
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
80
Хетаг Хосонов
24
Эдгардо Фаринья
8′
75′
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
66′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
66′
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
66′
9
Александр Руденко
91
Антон Заболотный
83′
7
Илья Садыгов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
15
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь