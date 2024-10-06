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Глава Самарской области разберется в ситуации в «Крыльях Советов»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что намерен собрать в среду, 9 октября, совещание с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов», чтобы разобраться со сложной ситуацией в волжском футбольном клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в воскресенье обыграл дома «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи специалист собрал на поле игроков команды и после произнесенной речи не смог сдержать слез. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Осинькина после матча с «Локомотивом» на посту главного тренера сменит Сергей Игнашевич, отставка Осинькина якобы должна произойти в понедельник.

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба “Крылья Советов”. Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, — еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики» — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

«С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», — добавил губернатор.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» 28 июля 2020 года, под его руководством самарская команда вернулась в РПЛ в 2021 году и дошла до финала Кубка России. Его лучшим результатом с «Крыльями» в РПЛ является восьмое место в таблице по итогам сезона-2021/22.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Игорь Осинькин
Голы
Локомотив
Тимур Сулейманов
75′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
87′
6
Дмитрий Баринов
74′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
55′
7
Эдгар Севикян
9
Сергей Пиняев
55′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
55′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
82′
28
Игорь Дмитриев
23
Гленн Бейл
35′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
83′
34
Виктор Фелипе Мендес
11
Роман Ежов
90′
25
Кирилл Печенин
19
Иван Олейников
83′
17
Ульви Бабаев
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
14
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь