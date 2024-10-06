Глава Самарской области разберется в ситуации в «Крыльях Советов»

«Локомотив» в воскресенье обыграл дома «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи специалист собрал на поле игроков команды и после произнесенной речи не смог сдержать слез. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Осинькина после матча с «Локомотивом» на посту главного тренера сменит Сергей Игнашевич, отставка Осинькина якобы должна произойти в понедельник.
«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба “Крылья Советов”. Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, — еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики» — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
«С учетом большого количества вопросов и звонка Александра, соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», — добавил губернатор.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» 28 июля 2020 года, под его руководством самарская команда вернулась в РПЛ в 2021 году и дошла до финала Кубка России. Его лучшим результатом с «Крыльями» в РПЛ является восьмое место в таблице по итогам сезона-2021/22.