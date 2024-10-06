Глава Самарской области разберется в ситуации в «Крыльях Советов»

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба “Крылья Советов”. Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, — еще и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики» — написал Федорищев в своем Telegram-канале.