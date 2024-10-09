В Самаре отстояли тренера. Осинькин останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд, — сообщил футболист. — Это не только мне кажется, болельщики “Крыльев” оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что Осинькин ставил один из лучших футболов, которые “Крылья” показывали за 15 лет.



У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер. Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», — сказал Солдатенков в интервью «Советскому спорту».