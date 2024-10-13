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Футболисты ЦСКА и «Нижнего Новгорода» сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Октябрь» в формате двух таймов по 40 минут, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сауль Гуарирапа (15-я минута) и Кристиан Бистрович (60). У гостей мячи забили Никита Ермаков (51) и Никита Каккоев (68).

На 62-й минуте за стычку на поле были удалены футболист ЦСКА Иван Обляков и игрок «Нижнего Новгорода» Антон Мухин.

«Нижний Новгород» провел первый матч под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, пришедшего в нижегородскую команду 9 октября.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (20 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» (11) располагается на 12-й строчке.

После международного перерыва московский клуб 19 октября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а нижегородцы в этот же день примут «Ростов».

Пари Нижний Новгород
ЦСКА