Футболисты ЦСКА и «Нижнего Новгорода» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Октябрь» в формате двух таймов по 40 минут, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сауль Гуарирапа (15-я минута) и Кристиан Бистрович (60). У гостей мячи забили Никита Ермаков (51) и Никита Каккоев (68).
На 62-й минуте за стычку на поле были удалены футболист ЦСКА Иван Обляков и игрок «Нижнего Новгорода» Антон Мухин.
«Нижний Новгород» провел первый матч под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, пришедшего в нижегородскую команду 9 октября.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (20 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» (11) располагается на 12-й строчке.
После международного перерыва московский клуб 19 октября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а нижегородцы в этот же день примут «Ростов».