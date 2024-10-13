Футболисты ЦСКА и «Нижнего Новгорода» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Октябрь» в формате двух таймов по 40 минут, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Сауль Гуарирапа (15-я минута) и Кристиан Бистрович (60). У гостей мячи забили Никита Ермаков (51) и Никита Каккоев (68).