«Краснодар» в матче со «Спартаком» постарается вернуться на лидирующую позицию в РПЛ

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, у его бывшей команды, несмотря на турнирное положение, будет небольшое преимущество в предстоящем матче. «Я думаю, что “Спартаку” будет чуть попроще, так как там почти никто не уезжал на сборы своих национальных команд, они будут более свежими, — сказал Мостовой ТАСС. — Игра будет открытой, не исключаю, что будет много голов, потому что у нас в чемпионате много открытых игр с большим количеством мячей. Думаю, шансы будут 55 на 45 в пользу “Спартака”.