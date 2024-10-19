«Краснодар» в матче со «Спартаком» постарается вернуться на лидирующую позицию в РПЛ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» примет «Краснодар» в центральном матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:30 мск.
«Краснодар» уходил на перерыв, связанный с матчами национальных сборных, лидером чемпионата, команда в 11 матчах набрала 27 очков. Однако в первом матче 12-го тура петербургский «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» (5:0) и как минимум на один день поднялся на первое место. «Спартак» же с 19 очками располагается на шестой строчке.
Всего «Спартак» и «Краснодар» провели в РПЛ 26 очных матчей, 16 из которых выиграли москвичи, 8 — краснодарцы. Последняя их встреча завершилась победой красно-белых в Москве со счетом 1:0.
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, у его бывшей команды, несмотря на турнирное положение, будет небольшое преимущество в предстоящем матче. «Я думаю, что “Спартаку” будет чуть попроще, так как там почти никто не уезжал на сборы своих национальных команд, они будут более свежими, — сказал Мостовой ТАСС. — Игра будет открытой, не исключаю, что будет много голов, потому что у нас в чемпионате много открытых игр с большим количеством мячей. Думаю, шансы будут 55 на 45 в пользу “Спартака”.
ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо», «Химки» примут «Локомотив»
Игровой день начнется в 14:00 мск матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». «Ростов» идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Подопечные Валерия Карпина не выигрывают в РПЛ на протяжении последних четырех матчей (три поражения и одна ничья). Нижегородцы, имея в активе 11 очков, расположились на 12-й строчке. 5 октября нижегородский клуб сменил главного тренера — вместо серба Саши Илича был назначен белорусский специалист Виктор Гончаренко.
В другом матче субботы подмосковные «Химки» примут столичный «Локомотив», встреча начнется в 16:30 мск. «Химки» с восемью очками занимают 13-ю позицию, а железнодорожники идут вровень с «Краснодаром», но уступают ему из-за поражения в личной встрече. Подмосковная команда не смогла выиграть последние пять матчей (три поражения и две ничьих), «Локомотив», напротив, в последних четырех встречах одержал четыре победы.
В этом сезоне команды дважды играли между собой на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, где «Локомотив» одержал две разгромные победы (4:0 и 5:1).
В последнем матче игрового дня, начало которого запланировано на 19:00 мск, махачкалинское «Динамо» дома сыграет против московского ЦСКА. Армейцы занимают четвертое место в таблице РПЛ, набрав 20 очков, а динамовцы идут на 11-й строчке, имея в активе 11 очков. Команды еще никогда не играли между собой. В беседе с ТАСС вратарь махачкалинской команды Давид Волк отметил, что давно мечтал выйти на поле и сыграть в матче против капитана столичного клуба Игоря Акинфеева.
Помимо игры «Акрон» — «Зенит», в пятницу также состоялся матч команд, которые борются за сохранение места в РПЛ. Воронежский «Факел» в гостях одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» (3:2).