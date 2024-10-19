«Краснодару» тяжело после сборных: 2 победы из 9. Преимущество для «Спартака»?

Еще до него на усталость ссылался Алонсо: «На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону. Чувствую себя уставшим физически и морально. Октябрьский маршрут: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. Из Парагвая я выехал в среду, а к “Краснодару” присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра с “Балтикой” в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой».