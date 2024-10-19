Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возвращения пива на стадионы, предложил альтернативу в виде «полезных напитков», при этом указал, что не полиция принимает решение насчет продажи пива на стадионах — она лишь может высказывать соображения.
«Где пиво и где МВД? Какое мы отношение имеем к пиву?» — с улыбкой поинтересовался Колокольцев в ответ на вопрос ТАСС, может ли вернуться пиво на стадионы, и если да, то когда и при каких условиях. «Мы по пиву и по другим подобным случаям высказываем свои соображения, сообразуясь с криминальной обстановкой, с другими факторами. И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе», — объяснил министр позицию МВД.
Колокольцев обратил внимание, что в министерстве «очень далеки от запретительных или разрешительных [мер], тем более связанных с пивом».
«Мы вообще все ведем здоровый образ жизни. Я понимаю — чай попить, морс попить. Иногда — бокал шампанского на Новый год», — высказал он свое мнение.
На вопрос, стоит ли продвигать на стадионах условный лимонад вместо пива, министр ответил: «[Есть] нормальные напитки, они полезны для организма. А пиво — это на любителя».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее сообщил ТАСС, что авторы законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах возобновили работу по этому вопросу.