Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

«Где пиво и где МВД? Какое мы отношение имеем к пиву?» — с улыбкой поинтересовался Колокольцев в ответ на вопрос ТАСС, может ли вернуться пиво на стадионы, и если да, то когда и при каких условиях. «Мы по пиву и по другим подобным случаям высказываем свои соображения, сообразуясь с криминальной обстановкой, с другими факторами. И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе», — объяснил министр позицию МВД.