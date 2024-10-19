«Краснодар» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 3:0 обыграли московский «Спартак» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Кевин Ленини (8-я минута) и Виктор Са (45). Футболист «Спартака» Хесус Медина забил в свои ворота (90+6).
«Краснодар» одержал девятую победу подряд в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева идет без поражений в текущем турнире и с 30 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 19 очками располагается на 6-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 28 октября на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Спартак» 26 октября в гостях встретится с «Пари Нижний Новгород».