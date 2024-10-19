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Галактинов назвал причины неожиданного поражения «Локо» в матче 12-го тура РПЛ с «Химками»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил причины поражения своей команды от «Химок» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Нам не удалось быть сегодня такими агрессивными, дерзкими, цепкими; не удалось создать для команды соперника неожиданных ходов. Это, наверное, главный фактор.

С другой стороны, в первом тайме моменты были, когда надо было забивать, гола не хватало. Были микромоменты, когда соперник выигрывал подбор, дождался нашей ошибки при развитии атаки, за это нас наказали. Хотели переломить ход игры заменами, но, к сожалению, остроты не совсем хватило — было недостаточно давления, подач, проходов, ударной работы», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

Химки
2:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Химки
Зелимхан Бакаев
54′
Зелимхан Бакаев
60′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
47′
22
Роберт Мехия
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
90′
5
Данил Степанов
11
Резиуан Мирзов
36′
77′
13
Сергей Терехов
18
Зелимхан Бакаев
84′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
84′
77
Алекс Корредера
91
Антон Заболотный
90′
8
Кирилл Панченко
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
63′
6
Дмитрий Баринов
32′
59
Егор Погостнов
24
Максим Ненахов
57′
7
Эдгар Севикян
9
Сергей Пиняев
57′
71
Наир Тикнизян
83
Алексей Батраков
77′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
62′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
57′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
13
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь