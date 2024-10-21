Руководство «Спартака» обвинили в свинстве

«У “Спартака” свои причуды — это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь “Спартак” займет пятое место — это их место в таблице на ближайшие пять лет. Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним — это свинство!», — сказал Канчельскис.