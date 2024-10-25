Убежать от «Локомотива»: обыграет ли «Зенит» конкурента дома

В предстоящем 13-м туре чемпионата России по футболу могут стать гораздо более понятными расклады в борьбе за золото. Два главных преследователя лидирующего «Краснодара» — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» — сыграют между собой в Санкт-Петербурге. Победитель продолжит гонку за «быками». В случае ничьей южный клуб получит шанс нарастить отрыв от конкурентов. Для этого ему надо будет обыграть в гостях самарские «Крылья Советов». Между тем, набравший ход московский ЦСКА примет на своем поле выбравшийся из зоны вылета воронежский «Факел».
«Зенит» — «Локомотив»
То, что «Зенит» до сих пор идет не на первом месте, уже само по себе сенсация, так как перед сезоном казалось, что петербургский клуб должен легко брать золото. Да и летний старт в виде нескольких разгромных побед указывал на это. Однако, после травмы Максима Глушенкова в середине августа игра у подопечных Сергея Семака несколько разладилась. Правда, это не помешало им выиграть в большинстве матчей осени, но гостевое поражение от «Краснодара» (0:2) в конце сентября привело к отставанию сине-бело-голубых от лидирующих «быков» на одно очко.
«Локомотив» отделяет от первого места три балла. «Железнодорожники» после потери ряда лидеров в межсезонье неожиданно успешно играют как в чемпионате, так и в Кубке. Во многом это происходит благодаря крайне результативной игре 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, проводящего первый полноценный сезон во взрослой карьере.
В списке лучших бомбардиров чемпионата он с семью голами делит первое место с Глушенковым, который как раз был лидером «Локо» в прошлом сезоне и ушел летом в «Зенит», после чего казалось, что красно-зеленым не светит борьба за медали. Подопечные Михаила Галактионова могли идти в таблице вровень с «Краснодаром», если бы не осечка в прошлом туре в виде гостевого поражения от одного из аутсайдеров сезона «Химок» (0:2).
Предстоящий матч в Питере во многом покажет, насколько «Локо» готов к борьбе за золото. Например, в прошлом чемпионате он сумел дважды обыграть «Зенит» — 2:1 в гостях и 3:1 дома. Но тогда и сине-бело-голубые были не так хороши, как сейчас. Стоит отметить, что обе команды в начале недели совершили непростые выезды в рамках заключительного тура группового этапа Кубка России.
«Зенит» ездил в Воронеж к «Факелу» и победил 1:0. «Локо» отправился в Ростов-на-Дону, взяв верх над «Ростовом» — 2:2 в основное время, 8:7 в серии пенальти. Оба выезда совершались в города, где сейчас нет авиационного сообщения, поэтому они были изнурительны физически для команд. Но, если Семак поехал в Воронеж со смешанным составом, то Галактионов взял почти полностью основой, оставив дома только дисквалифицированного Наира Тикнизяна.
И это при том, что для «Локо», как и «Зенита», матч не имел турнирного значения, так как обе команды досрочно обеспечили себе первые места в своих группах. А встреча в Ростове-на-Дону состоялась на сутки позже, чем в Воронеже. И матч в Питере покажет, насколько «Локомотиву» хватит времени на восстановление после длинного выезда.
— «Локомотив» показывает хорошую игру, много забивает, атакует, — поделился мнением с «Известиями» полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. — В команде много молодых ребят, которые хорошо себя проявляют. Поэтому матч, конечно, будет непростым. Будем готовиться к нему, еще есть время, тем более, некоторые ребята в нашей команде получили паузу, не играли на Кубок с «Факелом». Так что есть возможность целенаправленно готовиться к игре с «Локомотивом». Игра Батракова? Этот сезон он проводит хорошо, результативно. Но думаю, наш тренерский штаб предоставит нам всю информацию, с помощью которой можно будет контролировать этого игрока и всю его команду, чтобы в конечном итоге победить. Нам надо нивелировать сильные качества соперника и использовать свои сильные качества. Но в любом случае нужно отталкиваться от своей игры.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Быки» близки к 10-й подряд победе в чемпионате. Они единственные, кто еще ни разу не проиграли в текущем розыгрыше РПЛ. «Краснодар» начал турнир с трех ничьих, а продолжил девятью победами подряд. Свои амбиции он уверенно подтвердил в прошлом туре, разгромив в гостях «Спартак» (3:0).
«Крылья Советов» провалили старт сезона, проиграв первые три матча чемпионата при 10 пропущенных мячах. Но потом стали выправлять ситуацию. Правда, это не избавило их от активных слухов об отставке главного тренера Игоря Осинькина. В начале октября вопрос казался решенным.
На выездной матч с «Локомотивом» (0:1) пришел его потенциальный сменщик Сергей Игнашевич, смотревший встречу с трибуны. Но в паузу на игры сборных губернатор Самарской области провел встречу с руководством клуба. И объявил по ее итогам, что перестановок не будет, а задача на сезон — занять восьмое место. Кроме того, глава региона подчеркнул необходимость удерживать лидеров команды. Напомним, что большинство ключевых футболистов, которые раскрылись в Самаре за четыре года работы Осинькина, ушли в более богатые клубы.
В первом после этого матче «Крылья» сыграли в гостях вничью с «Оренбургом» (2:2), ведя в счете 2:0 и позволив сопернику сравнять счет на последних секундах встречи. Эта осечка не мешает самарцам идти на девятом месте, но всего с одним очком отрыва от зоны переходных матчей.
— «Краснодар» выглядит в этом матче фаворитом, но недооценивать «Крылья» не стоит, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Самарцы в целом показывают неплохой футбол, но много потеряли очков из-за отдельных ошибок на последних минутах или слабой реализации моментов. Наверняка, слухи об отставке Осинькина тоже повлияли на состояние команды. Теперь, когда как минимум до конца сезона появилась определенность, игроки могут успокоиться и начать показывать свой лучший футбол. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы обыграть нынешний «Краснодар», набравший ход и не собирающийся сбавлять.
ЦСКА — «Факел»
Армейцев можно назвать одной из сильнейших команд последнего месяца. Они выиграли в последних трех турах, разгромив дома грозненский «Ахмат» (3:0), выиграв дерби у московского «Динамо» (2:1) при подавляющем игровом преимуществе, а также одержав в последнем туре тяжелую выездную победу над неуступчивым махачкалинским «Динамо» (1:0).
Постепенно всё больше игровых минут получает подписанный в сентябре звездный боснийский полузащитник Миралем Пьянич, на этой неделе отметившийся первым результативным действием — голевой передачей в домашней кубковой игре с «Ахматом» (1:0). ЦСКА расположился на четвертом месте. Он отстает на четыре очка от замыкающего первую тройку «Локомотива».
«Факел» очень тяжело начал сезон и по традиции довольно быстро поменял главного тренера. Вместо Игоря Черевченко руководить командой стал Дмитрий Пятибратов. Быстрого эффекта это не дало. Но с середины сентября воронежцы стали стабильно набирать очки. В последних пяти турах они всего один раз проиграли, но это было поражение в гостях от «Зенита» (1:3) при неплохой игре «Факела», что наводило мысли о его выходе из кризиса.
А в прошлом туре команда одержала вторую победу в сезоне, выиграв в гостях важнейший матч у своего конкурента по подвалу турнирной таблицы «Ахмата». Причем Победа в Грозном была одержана в тяжелейших условиях. «Факел» проигрывал 1:2 за 15 минут до конца основного времени. А после того как сравнял счет, получил удаление, но в меньшинстве вырвал победу в компенсированное время. И выбрался из зоны вылета, оторвавшись от нее на два очка. Теперь воронежцам необходимо уходить из зоны переходных матчей.
— Для нас каждый матч имеет значение, поэтому везде выкладываемся на полную катушку, — заявил «Известиям» нападающий «Факела» Евгений Марков. — Считаю, что мы прибавляем в последних матчах. Даже в последней игре Кубка против «Зенита» играли хорошо, хоть и проиграли 0:1. К сожалению, не удалось забить, но в принципе по игре очень неплохо выглядели. Это была одна из наших лучших игр в сезоне. На это во многом повлияла победа в Грозном. С победами приходит уверенность. И думаю, всем было видно, как мы уверенно играли с «Зенитом». Люди не боялись принимать мячи и играть в футбол. Надеюсь, перенесем это на ближайшие выездные матчи с ЦСКА и «Локомотивом». Сейчас у нас такой чемпионат, что можно обыграть каждого. Два наших ближайших соперника — не исключение. Думаю, тренеры нам скажут, что надо сделать, и мы хорошо подготовимся.
Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. Идущее пятым при равном количестве очков с ЦСКА московское «Динамо» сыграет на выезде с «Химками». Пребывающий в кризисе и отставший на восемь баллов от третьего места московский «Спартак» поедет в гости к «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» примет дома тольяттинский «Акрон». «Ростов» сыграет в родных стенах с «Ахматом». А «Оренбург» встретится на своем поле с казанским «Рубином».
Алексей Фомин