Российский игрок в США: когда приезжаю в Россию, то с долларами дома кайфую

«Цены в США выше. Но если здесь работать и зарабатывать, то можно нормально жить. Когда я приезжаю в Россию, то с долларами очень круто себя чувствую (смеётся). Дома кайфую! Но и в США нормально, если грамотно всё распределять», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.