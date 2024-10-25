Тедеев рассказал, что делает нарезки с действиями Артёма Дзюбы для обучения молодежи

«Футболисты порой принимают такие решения, которые ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. И я этим пользуюсь. Более того, использую это для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодёжи. Я спросил Артёма, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось такое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».