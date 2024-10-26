ЦСКА и «Факел» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 0:0 сыграли вничью с воронежским «Факелом» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
На 66-й минуте защитник «Факела» Райан Сенаджи получил красную карточку и был удален с поля. ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три победы, две ничьих), в последний раз армейцы проиграли 14 сентября, уступив на своем поле петербургскому «Зениту» (0:1).
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марко Николича набрали 24 очка. «Факел» идет на 14-м месте с 11 очками. В следующем туре ЦСКА 2 ноября примет московский «Спартак», «Факел» на следующий день дома сыграет с подмосковными «Химками».
В другом матче игрового дня махачкалинское «Динамо» дома со счетом 1:1 сыграло вничью с тольяттинским «Акроном».