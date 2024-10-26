ЦСКА и «Факел» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

На 66-й минуте защитник «Факела» Райан Сенаджи получил красную карточку и был удален с поля. ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три победы, две ничьих), в последний раз армейцы проиграли 14 сентября, уступив на своем поле петербургскому «Зениту» (0:1).