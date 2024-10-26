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Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке с поста главного тренера «Ростова»

«Ростов» не может выиграть в РПЛ на протяжении шести матчей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина посещают мысли об отставке со своего поста. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В субботу «Ростов» со счетом 2:3 дома уступил грозненскому «Ахмату» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей (четыре поражения, две ничьих). «Ростов» набрал 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Если команда от меня устала, то это не проблема вообще. Посещают мысли об отставке, не связаны они с вещами футбольными. Давайте так, чтобы меня не отстранили на год, я лучше промолчу. А то меня на год отстранят, как Дмитрия Андреева (бывшего спортивного директора “Оренбурга” — прим. ТАСС)», — сказал Карпин.

Карпину 55 лет, он возглавляет «Ростов» с 2022 года. Ранее специалист был главным тренером команды с 2017 по 2021 год. Также Карпин работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и испанской «Мальорке». «Спартак» под руководством наставника дважды стал серебряным призером чемпионата России (2009, 2012).

С лета 2021 года Карпин является главным тренером сборной России.

Ростов
2:3
Первый тайм: 1:2
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
26.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8356 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Сергей Ташуев
Голы
Ростов
Николай Комличенко
34′
Мохаммад Мохебби
(Иван Комаров)
69′
Ахмат
Даниил Уткин
(Арсен Адамов)
33′
Лечи Садулаев
(Максим Самородов)
36′
Лечи Садулаев
(Гиорги Шелия)
51′
Составы команд
Ростов
13
Хидает Ханкич
3
Умар Сако
82′
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
60′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
28
Евгений Чернов
57′
62
Иван Комаров
40
Илья Вахания
70′
81′
11
Алексей Сутормин
19
Хорен Байрамян
57′
87
Андрей Лангович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
10
Лечи Садулаев
79′
19
Мауро Луна Диале
11
Силва Лима Исмаэл
85′
30
Фелиппе Кардозу
47
Даниил Уткин
80′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
73′
18
Владислав Камилов
82′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
21
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь