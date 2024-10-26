Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке с поста главного тренера «Ростова»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина посещают мысли об отставке со своего поста. Об этом Карпин рассказал журналистам.
В субботу «Ростов» со счетом 2:3 дома уступил грозненскому «Ахмату» в матче 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей (четыре поражения, две ничьих). «Ростов» набрал 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
«Если команда от меня устала, то это не проблема вообще. Посещают мысли об отставке, не связаны они с вещами футбольными. Давайте так, чтобы меня не отстранили на год, я лучше промолчу. А то меня на год отстранят, как Дмитрия Андреева (бывшего спортивного директора “Оренбурга” — прим. ТАСС)», — сказал Карпин.
Карпину 55 лет, он возглавляет «Ростов» с 2022 года. Ранее специалист был главным тренером команды с 2017 по 2021 год. Также Карпин работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и испанской «Мальорке». «Спартак» под руководством наставника дважды стал серебряным призером чемпионата России (2009, 2012).
С лета 2021 года Карпин является главным тренером сборной России.