Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке с поста главного тренера «Ростова»

«Если команда от меня устала, то это не проблема вообще. Посещают мысли об отставке, не связаны они с вещами футбольными. Давайте так, чтобы меня не отстранили на год, я лучше промолчу. А то меня на год отстранят, как Дмитрия Андреева (бывшего спортивного директора “Оренбурга” — прим. ТАСС)», — сказал Карпин.