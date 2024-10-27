Битва второй и третьей команд РПЛ. «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге

Также Семак рассказал, что в команде не готовятся отдельно к Батракову, так как в «Локомотиве» есть и другие хорошие игроки. «За Батракова все рады, конечно, приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки, особенно с российским паспортом, — сказал Семак журналистам. — Все удивлены прежде всего результативностью, этому количеству заработанных баллов по системе “гол + пас”. Я думаю, что вряд ли кто-то мог ожидать такого. Что касается подготовки, то мы ко всем готовимся, любая команда — не команда какого-то одного игрока, есть целая группа футболистов, которым нужно особое внимание, которых нужно изучать. Я думаю, что “Локомотив” силен не только Батраковым, есть и опытные, и молодые футболисты, которые играют и влияют на результат команды».