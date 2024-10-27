Битва второй и третьей команд РПЛ. «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре тура петербургский «Зенит» на своем поле примет столичный «Локомотив».
Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. Команды с первых туров закрепились в верхней части турнирной таблицы. «Зенит» с 29 очками занимает второе место, набравший 27 очков «Локомотив» располагается на третьей позиции. Петербургская команда имеет только одно поражение в текущем сезоне, 28 сентября сине-бело-голубые уступили лидеру чемпионата — «Краснодару» — со счетом 0:2. «Локомотив» в прошлом туре из-за проигрыша подмосковным «Химкам» (0:2) прервал серию из побед, до этого железнодорожники также уступили краснодарцам (0:3).
В обеих командах есть ярко выраженные лидеры. У «Локомотива» удачный старт показал 19-летний полузащитник Алексей Батраков, который забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 12 матчах чемпионата России. У «Зенита» сезон успешно начал перешедший летом из «Локомотива» полузащитник Максим Глушенков. В 7 матчах он забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. Однако в начале октября футболист получил вторую травму в сезоне и выбыл на четыре недели. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Глушенков вряд ли сможет помочь команде в матче с «Локомотивом».
Также Семак рассказал, что в команде не готовятся отдельно к Батракову, так как в «Локомотиве» есть и другие хорошие игроки. «За Батракова все рады, конечно, приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки, особенно с российским паспортом, — сказал Семак журналистам. — Все удивлены прежде всего результативностью, этому количеству заработанных баллов по системе “гол + пас”. Я думаю, что вряд ли кто-то мог ожидать такого. Что касается подготовки, то мы ко всем готовимся, любая команда — не команда какого-то одного игрока, есть целая группа футболистов, которым нужно особое внимание, которых нужно изучать. Я думаю, что “Локомотив” силен не только Батраковым, есть и опытные, и молодые футболисты, которые играют и влияют на результат команды».
21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу. Председатель правления клуба Александр Медведев надеется, что разъяснения от Международной федерации футбола (ФИФА) в клубе получат до Нового года. Согласно регламенту ФИФА, возможность выступать за сборную другой страны в случае смены гражданства у Сантоса есть при условии проживания игрока в России более пяти лет.
В прошлом сезоне «Локомотив» обыграл «Зенит» и в Санкт-Петербурге, и в Москве (2:1, 3:1). В обоих матчах в победу железнодорожников свой вклад вносил именно Глушенков. В последний раз сине-бело-голубые на своем поле победили «Локомотив» 30 июля 2022 года, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.
Матчи «Спартака» и «Динамо»
Игровой день откроет матч между «Оренбургом» и казанским «Рубином», встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00 мск. 7 октября «Оренбург» назначил боснийца Владимира Слишковича на пост главного тренера, он сменил испанца Давида Деограсию. Под руководством бывшего исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» «Оренбург» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) в РПЛ и обыграл «Химки» (2:0) в матче Фонбет — Кубка России. Оренбуржцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков в 12 матчах. «Рубин» с 15 очками располагается на седьмой позиции.
Также в воскресенье «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», игра начнется в 14:15 мск. Красно-белые в прошлом туре разгромно уступили «Краснодару» со счетом 0:3, но успели оправиться и в Кубке России в гостях победили махачкалинское «Динамо» (1:0). Пока красно-белые довольно далеко от тройки лидеров РПЛ, московская команда занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. «Пари НН» с 12 очками располагается на 12-й строчке. В прошлом сезоне встреча команд в Нижнем Новгороде завершилась вничью со счетом 0:0, на своем поле «Спартак» одержал победу со счетом 2:0.
В другом матче дня московское «Динамо» в гостях встретится с «Химками», игра начнется в 16:30 мск. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Химки» с 11 очками располагаются на 13-й позиции.
Программа 13-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Акроном» (1:1), ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Факелом» (0:0), «Ахмат» в гостях победил «Ростов» (3:2) и одержал первую победу в сезоне. 28 октября «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в заключительном матче тура.