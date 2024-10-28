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Чумовой гол «Краснодара» с 30 метров в стиле Златана! Круче в РПЛ в 2024-м не забивали!

Команда Мурада Мусаева одержала 10-ю победу подряд!

Источник: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Краснодар» — главный претендент на золото РПЛ на данную секунду. В начале сезона над этим посмеялись бы: команда безвольно уступила в Суперкубке «Зениту» и не выиграла в трёх стартовых турах. Но затем краснодарцы набрали победный ход (девять матчей подряд). За очередными очками команда Мурада Мусаева приехала в Самару.

«Крылья Советов» в кризисе. Самарцы не побеждали в четырёх турах подряд. А в международную паузу от ухода Игоря Осинькина спасло только давление со стороны болельщиков и игроков на руководство региона. Однако «Крыльям» всё равно нужно решать задачу по набору очков. Никто не оставит Осинькина просто за любовь со стороны футболистов и фанатов. Поэтому встреча с «Краснодаром» была очень важна.

Старт матча показал, что турнирная ситуация давит на обе команды. «Краснодар» чуть охотнее шёл в атаку, но изобилия моментов на поле не наблюдалось. Почти весь первый тайм прошёл в борьбе. Да, неплохие подходы создавали как «Краснодар», так и «Крылья». Но никто не хватался за голову из-за нереализованного момента. Таких опасных атак попросту не было.

Первый тревожный звонок для хозяев прозвучал на 37-й минуте. Джон Кордоба классно расположился в штрафной «Крыльев» и после подачи Лукаса Оласы пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой — у самарцев отлегло. Ненадолго.

Что отличает хорошего нападающего от топ-форварда? Первый реализует моменты, которые создают ему партнёры. А второй может забить из самых сложных положений. И на 42-й минуте Кордоба напомнил всем о своём высочайшем мастерстве. Колумбийский форвард «Краснодара» забил, вероятно, лучший гол 2024 года в РПЛ. Виктор Са забросил в свободную зону на правом фланге, а Кордоба принял мяч и увидел, что голкипер «Крыльев» Иван Ломаев вышел из ворот. Джон не думал долго и с полулёта зарядил за спину вратарю. Получилась идеальная «свеча»: мяч приземлился прямо в сетку самарцев. Фантастический гол в стиле Златана Ибрагимовича!

После забитого мяча через несколько минут первый тайм завершился. Сложилось стойкое ощущение, что ничего лучше сегодня увидеть уже не удастся. Да и что могло перекрыть такую красоту? Но для «Краснодара» на первом месте стоит результат. У южан появился шанс оторваться от «Зенита» на три очка.

И на старте второго тайма «Краснодар» продолжил работу. Уже на 49-й минуте Диего Коста удвоил преимущество гостей. Эдуард Сперцян навесил с углового, а бразильский защитник нанёс точный удар головой по воротам Ломаева. Легчайшие 2:0.

Что оставалось «Крыльям»? Идти в атаку, конечно. Один раз хозяевам даже «помог» голкипер гостей Станислав Агкацев. Он неудачно сыграл на выходе, а оказавшийся рядом защитник самарцев Роман Евгеньев перебрасывал мяч в ворота «Краснодара». Но на ленточке оказался Диего Коста и разрядил ситуацию. А чуть позже уже Агкацев спас «Краснодар» после опасного удара Ивана Сергеева. Хотя бы один мяч «Крылья Советов» могли забить и вдохнуть интригу во встречу.

«Краснодар» за предыдущие 12 матчей пропустил всего пять раз. И не особо собирался ухудшать статистику в Самаре. Но со своей задачей гости в итоге не справились. Уже на 89-й минуте «Крылья» всё же затолкали мяч в ворота соперника. Сначала Гленн Бейл классно пробил из-за пределов штрафной. И мяч после рикошета оказался у Томаса Гальдамеса. Чилийский защитник «Крыльев» пальнул в дальний угол и переиграл Агкацева — 1:2. Интрига!

Но «Крыльям» так и не удалось отыграться. В прошлом туре Самара вела со счётом 2:0 с «Оренбургом» и упустила преимущество. Повторить трюк уже самим, увы, не получилось. Команда Игоря Осинькина увеличила безвыигрышную серию до пяти матчей и осталась на 10-м месте. А вот «Краснодар» — единоличный лидер РПЛ! Южане уже на три очка оторвались от «Зенита». Команда Мурада Мусаева одержала 10-ю победу подряд и повторила лучший результат (33 очка) после 13 туров РПЛ. Столько же ранее набирали «Зенит» (сезоны-2010 и 2022/2023) и ЦСКА (2015/2016). До конца года краснодарцы сыграют с «Оренбургом», «Рубином», «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом». Будет непросто, но шансы уйти на зимнюю паузу лидером неплохие.

Никита Паглазов

Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
28.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Голы
Крылья Советов
Томас Галдамес
89′
Краснодар
Джон Кордоба
(Виктор Са)
42′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
49′
Составы команд
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
24
Роман Евгеньев
6
Сергей Бабкин
34
Виктор Фелипе Мендес
15
Николай Рассказов
84′
23
Гленн Бейл
11
Роман Ежов
77′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
77′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
72′
88′
32
Франко Ороско
13
Иван Сергеев
84′
73
Владислав Шитов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
53
Александр Черников
9
Джон Кордоба
10
Эдуард Сперцян
82′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
82′
82′
19
Федор Смолов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
12
Фолы
21
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь