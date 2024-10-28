Чумовой гол «Краснодара» с 30 метров в стиле Златана! Круче в РПЛ в 2024-м не забивали!

Но «Крыльям» так и не удалось отыграться. В прошлом туре Самара вела со счётом 2:0 с «Оренбургом» и упустила преимущество. Повторить трюк уже самим, увы, не получилось. Команда Игоря Осинькина увеличила безвыигрышную серию до пяти матчей и осталась на 10-м месте. А вот «Краснодар» — единоличный лидер РПЛ! Южане уже на три очка оторвались от «Зенита». Команда Мурада Мусаева одержала 10-ю победу подряд и повторила лучший результат (33 очка) после 13 туров РПЛ. Столько же ранее набирали «Зенит» (сезоны-2010 и 2022/2023) и ЦСКА (2015/2016). До конца года краснодарцы сыграют с «Оренбургом», «Рубином», «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом». Будет непросто, но шансы уйти на зимнюю паузу лидером неплохие.