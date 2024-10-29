Аршавин объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать в заграничные чемпионаты

«В принципе (российских) игроков за границей всегда было немного. Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили.



Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать. Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов.



Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», — сказал Аршавин РИА Новости.