Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аршавин объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать в заграничные чемпионаты

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать в заграничные чемпионаты.

Источник: РФС

«В принципе (российских) игроков за границей всегда было немного. Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили.

Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать. Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов.

Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше», — сказал Аршавин РИА Новости.