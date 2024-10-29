Выступающего в ЦСКА Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом года в Азии

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев из Узбекистана победил в номинации на звание лучшего молодого игрока Азии. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).
Файзуллаев впервые попал в список претендентов на награду. Церемония проходит в Сеуле. Помимо полузащитника ЦСКА, в тройку претендентов вошли Гаку Навата (Япония) из клуба «Камимура Гакуэн» и Бэ Чжун Хо (Южная Корея) из английского «Сток Сити».
Файзуллаеву 21 год, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. В составе сборной Узбекистана футболист провел 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.