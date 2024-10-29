Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выступающего в ЦСКА Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом года в Азии

Полузащитник впервые попал в список претендентов на награду.

Источник: РИА "Новости"

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев из Узбекистана победил в номинации на звание лучшего молодого игрока Азии. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Файзуллаев впервые попал в список претендентов на награду. Церемония проходит в Сеуле. Помимо полузащитника ЦСКА, в тройку претендентов вошли Гаку Навата (Япония) из клуба «Камимура Гакуэн» и Бэ Чжун Хо (Южная Корея) из английского «Сток Сити».

Файзуллаеву 21 год, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. В составе сборной Узбекистана футболист провел 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь