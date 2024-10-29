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«Видно, что Пьянич не в форме». Шалимов — о звездном новичке ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры экс-полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича за ЦСКА.

Источник: Sport24

34-летний босниец перешел в московский клуб в конце сентября и принял участие в 5 матчах армейцев, отличившись результативной передачей.

«ЦСКА впервые поставил Пьянича в основной состав в чемпионате. То, что не в форме, видно. Играл на месте опорного, — в стиле Крооса, — на мяче постоянно. Играл глубоко, получал мяч от центральных защитников, но располагался по центру, не смещался и тем самым ограничивал себе видение коридоров. Многовато потерь, но отмечу — как только появлялся коридор, он отдавал классно. От того, что было маловато вариантов, казалось, что тормозил игру, маловато остроты», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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