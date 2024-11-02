Легендарного футболиста «Спартака» купили за бутылку водки. Его продал собственный отец

«На сборе в Хосте я встретил Володю Филимонова, который у меня в Йошкар-Оле играл, — вспоминал Новиков. — Спрашиваю его о вратаре, может, есть кто на примете? Есть, отвечает, один, оболтус оболтусом, но если хотите — посмотрите, мы сегодня в Адлере спарринг проводим. Приехали, смотрю: парень вроде ничего. Интересуюсь, как бы нам его пригласить. А Володя советует купить бутылочку и вечером заглянуть к нему в номер».