Легендарного футболиста «Спартака» купили за бутылку водки. Его продал собственный отец

Известный вратарь «Спартака» Александр Филимонов провел детство в Кишиневе, где и начал заниматься футболом. В 16 лет переехал с родителями в Россию и окончил йошкар-олинскую футбольную школу «Буревестник». После этого отправился в команду второй низшей лиги СССР из Чебоксар — «Сталь».
Там Филимонов сыграл всего два матча, а жил на территории завода. По окончании сезона вернулся в Йошкар-Олу и подписался в местную «Дружбу», где стал основным голкипером и забил свой единственный в карьере гол.
Филимонов столкнулся с реалиями низших дивизионов: игроков подталкивали к договорным матчам, но молодой вратарь отказывался. Он хорошо проявил себя, а в 1992-м перешел в клуб высшей лиги России — воронежский «Факел». При этом трансфер получился крайне курьезным.
Клуб искал хорошего вратаря, когда тренер «Факела» Федор Новиков случайно встретил на сборах в Краснодарском крае отца Филимонова — Владимира. Он состоял в тренерском штабе «Дружбы», а до этого играл под руководством Новикова в йошкар-олинском «Спартаке».
Старые знакомые разговорились, и Новиков спросил, не знает ли Филимонов хорошего вратаря, ведь основной голкипер Андрей Саморуков уехал в «Динамо». Тот порекомендовал ему собственного сына, который стоял в воротах «Дружбы».
«На сборе в Хосте я встретил Володю Филимонова, который у меня в Йошкар-Оле играл, — вспоминал Новиков. — Спрашиваю его о вратаре, может, есть кто на примете? Есть, отвечает, один, оболтус оболтусом, но если хотите — посмотрите, мы сегодня в Адлере спарринг проводим. Приехали, смотрю: парень вроде ничего. Интересуюсь, как бы нам его пригласить. А Володя советует купить бутылочку и вечером заглянуть к нему в номер».
На следующий день Филимонов уже тренировался с «Факелом», а его отца из «Дружбы» моментально уволили — за то, что не удержал сына. Но спустя время они воссоединятся в «Факеле», когда отец вратаря станет помощником Новикова.
История про трансфер за бутылку водки станет известной — ее подтвердит Александр Сидоров, администратор «Факела» той поры:
«Да, Новиков говорил, что купил Филимонова за бутылку водки. Когда Саша присоединился к нам на сборе, ему не нашлось костюма — на командном фото он скромно стоял позади других игроков».
Позже Филимонов и сам подтвердил, что перешел в «Факел» в результате странной сделки:
«Я тогда играл в “Дружбе”, и мы были в Адлере на сборах вместе с “Факелом”. Контракты были еще не развиты, все было в зачаточном состоянии. Меня отпускать не хотели, но Новиков приехал на встречу с главным тренером с бутылкой водки. За ней и состоялся разговор. Из Воронежа уже уезжал нормальным трансфером. Там уже был более-менее соблюдаемый контракт».
Филимонов с первого сезона закрепился в основе «Факела», но клуб вылетел в первую лигу. Оттуда, отыграв еще один сезон, Филимонов перешел в камышинский «Текстильщик» — на тот момент четвертый клуб высшей лиги. Он два года балансировал в середине таблицы, но успел сыграть в Кубке УЕФА.
В 1996-м контракт Филимонова с «Текстильщиком» истек, и он перешел в «Спартак», где и провел свои лучшие годы. Тогда клуб искал замену уехавшему за границу Станиславу Черчесову, и Филимонов выиграл конкуренцию у Руслана Нигматуллина. Вратарь стал символом «Спартака» Романцева, а фанаты ласково прозвали его «Филя».
Автор: Денис Лебеденко