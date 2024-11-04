РУСАДА в сентябре чаще всего проверяло на допинг футболистов «Спартака»

Всего РУСАДА в сентябре проверило на допинг 14 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе по три игрока из московских «Динамо» и «Локомотива», двух игроков петербургского «Зенита», по одному футболисту из грозненского «Ахмата» и самарских «Крыльев Советов».