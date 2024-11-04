РУСАДА в сентябре чаще всего проверяло на допинг футболистов «Спартака»

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов московского «Спартака». Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Всего в сентябре были проверены на допинг четверо игроков «Спартака». Тестирование прошли Даниил Денисов, Михаил Игнатов (второй раз в 2024 году), Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов.
Всего РУСАДА в сентябре проверило на допинг 14 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе по три игрока из московских «Динамо» и «Локомотива», двух игроков петербургского «Зенита», по одному футболисту из грозненского «Ахмата» и самарских «Крыльев Советов».
В 2023 году РУСАДА чаще всего проверяло на допинг игроков «Спартака» (12). Всего в прошлом году было протестировано 113 футболистов РПЛ.