Личка заявил, что никогда не просил футболистов «Динамо» играть на результат

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Задачей всех футболистов московского «Динамо» является игра в короткий пас, игра в футбол, не оглядываясь на результат. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
В субботу «Динамо» со счетом 3:1 обыграло «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Задача была играть в короткий пас, несмотря на результат, — сказал Личка. — Если мы будем играть в футбол, то результат придет. А если мы будем на себя давить и играть на результат, то будут трястись ноги и появятся ошибки. Мы старались играть в футбол».
«Сегодня попробовали играть в два нападающих впереди. Были хорошие моменты, были моменты, где мы были немного пассивными, особенно под конец матча. Не нужно держать мяч у своих ворот, его нужно держать на половине поля соперника. К счастью, выиграли. Поедем сейчас отдохнуть, с улыбкой и чуть более спокойные», — добавил он.
Также Личка дал оценку выступлению своих подопечных в первой половине сезона. «Моя внутренняя мечта была сделать 10 побед, которые дают 30 очков. Я очень рад, что мы забиваем голы, но я бы хотел, чтобы мы меньше пропускали. Это не только вопрос защиты, это командная работа, первые защитники — это нападающие. Будем стараться, работать, делать упражнения. Если мы четвертые, то есть еще три команды, которые лучше, значит, нужно работать и их догонять», — отметил он.
После 15 сыгранных туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Свой следующий матч бело-голубые проведут 24 ноября в гостях с воронежским «Факелом».