Личка заявил, что никогда не просил футболистов «Динамо» играть на результат

Также Личка дал оценку выступлению своих подопечных в первой половине сезона. «Моя внутренняя мечта была сделать 10 побед, которые дают 30 очков. Я очень рад, что мы забиваем голы, но я бы хотел, чтобы мы меньше пропускали. Это не только вопрос защиты, это командная работа, первые защитники — это нападающие. Будем стараться, работать, делать упражнения. Если мы четвертые, то есть еще три команды, которые лучше, значит, нужно работать и их догонять», — отметил он.