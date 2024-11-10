Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»

«Португалец покидает наш клуб по соглашению сторон. “Спартак” благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Спартака».
Амарал был назначен на должность спортивного директора «Спартака» 22 декабря 2023 года. До работы в «Спартаке» Амарал занимал должность старшего скаута португальской «Бенфики». Ранее он работал ассистентом главного тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги с 28 очками, ранее в воскресенье красно-белые со счетом 4:0 дома обыграли тольяттинский «Акрон».