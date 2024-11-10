Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба удивился, что болельщики «Спартака» отнеслись к нему без агрессии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба удивился, что болельщики московского «Спартака» перед матчем команд в Москве в рамках 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги отнеслись к нему без агрессии. Об этом он рассказал журналистам после окончания встречи, которая закончилась победой «Спартака» со счетом 4:0.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба в 2015 году перешел из «Спартака» в «Зенит», который является одним из наиболее принципиальных соперников красно-белых.

«Я сам удивился, — сказал Дзюба о встрече с болельщиками “Спартака”. — Со временем люди успокаиваются, эмоции уходят, и начинает просыпаться логика».

«Сейчас было намного добрее и теплее. Когда разминался, то показалось, что группа за воротами что-то с подколкой [кричала], а нет, все было по-теплому. В целом да, удивился. Время идет, люди осознают. У “Спартака” все хорошо, у меня все хорошо, поэтому жалеть ни о чем не надо, все получилось так, как и должно было быть», — добавил он.

Спартак
4:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Манфред Угальде)
28′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
58′
Тео Бонгонда
(Кристофер Мартинс)
63′
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
90′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Кристофер Мартинс
80′
29
Рикарду Мангаш
8
Маркиньос
80′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
90′
28
Даниил Зорин
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
6
Максим Кузьмин
59′
7
Кирилл Данилин
14
Владимир Хубулов
59′
17
Солтмурад Бакаев
86′
86′
77
Константин Савичев
67′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
59′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
67′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
7
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь