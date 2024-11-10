Дзюба удивился, что болельщики «Спартака» отнеслись к нему без агрессии

«Сейчас было намного добрее и теплее. Когда разминался, то показалось, что группа за воротами что-то с подколкой [кричала], а нет, все было по-теплому. В целом да, удивился. Время идет, люди осознают. У “Спартака” все хорошо, у меня все хорошо, поэтому жалеть ни о чем не надо, все получилось так, как и должно было быть», — добавил он.