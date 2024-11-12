«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича

«Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на “вираже”, и у “Спартака”. Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба… Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще несклонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что “Спартак” правильно меня забанил… Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло».