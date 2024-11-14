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У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

По информации «СЭ», у нападающего «Краснодара» Федора Смолова на последнем матче команды в Казани пропали часы стоимостью 7−8 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

После встречи 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Смолов вернулся в «Краснодар» этим летом, подписав контракт с командой до 2025 года. Ранее он выступал за черно-зеленых с 2015 по 2018 год.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 17 матчей за «быков» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Никола Чумич
(Мирлинд Даку)
18′
Краснодар
Александр Черников
53′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
31′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
51
Илья Рожков
45+4′
71
Константин Нижегородов
35′
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
8
Богдан Йочич
81′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
73′
90
Марвин Чуни
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
30′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
90′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
74′
20
Джованни Гонсалес
8
Данила Козлов
46′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
69′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
51′
69′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
21
Фолы
15
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь