У Смолова пропали дорогие часы после матча с «Рубином»

После встречи 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.