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Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных у него часах.

Источник: Чемпионат.com

Ранее появлялась информация, что инцидент произошёл во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1), проходившего в Казани. Стоимость украденных часов оценивается в 7−8 млн рублей.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Краснодар