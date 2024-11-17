Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.