Футболист «Динамо» Тюкавин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — сказал Тюкавин.