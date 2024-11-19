Футболист «Динамо» Тюкавин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин получил премию «Джентльмен года». Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Из 15 экспертов, принимавших участие во втором этапе голосования, 14 поставили Тюкавина на первое место. Церемония награждения пройдет 4 декабря.
«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — сказал Тюкавин.
Тюкавину 22 года, он является воспитанником «Динамо». В сезоне-2023/24 нападающий стал бронзовым призером чемпионата России. По итогам первенства форвард забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач, заняв 2-е место в списке бомбардиров и ассистентов турнира. Позднее Тюкавин был признан лучшим футболистом сезона.
Премия «Джентльмен года» учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. Награда вручается российскому игроку, который выступает в чемпионате страны. Тюкавин стал восьмым футболистом «Динамо», который выиграл эту премию, ранее из состава бело-голубых это удавалось Омари Тетрадзе (1994), Дмитрию Булыкину (2003), Игорю Семшову (2008), Владимиру Габулову (2009), Дмитрию Хохлову (2010), Андрею Воронину (2011) и Даниилу Фомину (2022). Рекордсменом является московский ЦСКА, футболисты которого выигрывали премию девять раз.