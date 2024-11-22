Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок

«Акрон» провёл первую минуту матча, как последнюю, когда нужно отыгрываться. Команда Заура Тедеева словно предчувствовала, что пропустит несколько голов, и сразу же попыталась оглушить соперника серией атак. Особенно выделялся на старте игры вингер Хубулов. Сначала он отдал такой пас пяткой, что оставалось только воскликнуть «вау». Потом нанёс первый удар — со штрафного. После этого он пробил и в створ, но голкипер «Рубина» Ставер совершил сейв. Казанцам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру, но, когда команда Рашида Рахимова разбежалась, штрафная тольяттинцев загорелась.