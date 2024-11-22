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Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок

Казанцы обыграли «Акрон» благодаря дублю албанца.

Источник: ФК «Рубин»

Второй круг РПЛ стартовал там же, где завершился первый, — в Казани. «Рубин» 12 дней назад прервал 11-матчевую победную серию «Краснодара», а теперь крупно победил «Акрон». Героем игры стал нападающий хозяев Даку.

«Акрон» провёл первую минуту матча, как последнюю, когда нужно отыгрываться. Команда Заура Тедеева словно предчувствовала, что пропустит несколько голов, и сразу же попыталась оглушить соперника серией атак. Особенно выделялся на старте игры вингер Хубулов. Сначала он отдал такой пас пяткой, что оставалось только воскликнуть «вау». Потом нанёс первый удар — со штрафного. После этого он пробил и в створ, но голкипер «Рубина» Ставер совершил сейв. Казанцам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру, но, когда команда Рашида Рахимова разбежалась, штрафная тольяттинцев загорелась.

На 10-й минуте Даку забил первым же ударом «Рубина» в створ. После передачи в штрафную справа центральный защитник «Акрона» Эшковал, казалось, должен был быть раньше на мяче и вынести его, вот только португалец сделал какое-то неловкое движение — Мирлинд опередил своего оппонента. Вторым касанием албанец отправил мяч в сетку.

«Рубин» продолжал разрывать справа, где, как обычно, зажигал Кабутов. Ещё через 10 минут Даку впервые в карьере оформил дубль в РПЛ. Голевая атака казанцев началась с аута, Мирлинд резко развернулся и ушёл от висевшего на плечах Пауло Витора, а потом вырезал передачу на Чумича. Серб избежал офсайда и проткнул мяч в штрафной. Голкипер Волков заблокировал удар, но на добивании Даку опять расправился с крайне неудачно сыгравшим Эшковалом. Центр обороны «Акрона», за который отвечали легионеры, возмутительно легко разваливался. Тедеев быстро заменил Пауло Витора.

У «Акрона» плохо держался мяч — «Рубин» здорово возвращал его себе. Звезда атаки тольяттинцев Дзюба, в отличие от своего казанского коллеги Даку, потерялся на поле. В первом тайме экс-капитан сборной России всего шесть раз встретился с мячом и ни разу — в чужой штрафной. Артём был как будто сам по себе, в отрыве от команды.

Начало второго тайма уязвлённый «Акрон» провёл столь же активно, как и дебют матча. Команда Тедеева смогла увеличить процент владения, а Дзюба наконец-то получил мяч в штрафной Ставера. Ещё в одном эпизоде Артём выдал классный пас на ходу Лончару, и если бы черногорец лучше воспользовался этой возможностью, то убежал бы один на один. «Рубин» вынужден был глубже обороняться. Картина игры поменялась.

«Рубин» после перерыва стал явно действовать вторым номером, но с трудом находил пространство и моменты для контригры. Шанс добить интригу хозяевам подарил сам «Акрон», когда после заброса из глубины правый защитник и капитан Савичев неудачно сбросил мяч головой вратарю. По сути, организовал Чумичу выход один на один. Серб не забил.

«Акрон» мог побороться за ничью, если бы Палиенко забил с паса Дзюбы. Артём показал класс, когда тонкой передачей вывел партнёра на ударную позицию. Палиенко пробил низом — Ставер неудачно отбил, но мяч попал в штангу. После этого «Рубин» превратил свою победу в крупную. Димоски рукой остановил мяч, пущенный Кабутовым. Судья Бобровский назначил пенальти. Любопытно, что Даку не стал оформлять хет-трик с 11-метрового, а отдал удар с «точки» Фамейе.

Джоэл реализовал пенальти и, кажется, со слезами на глазах поблагодарил Даку. Для Фамейе это первый гол в сезоне РПЛ.

Анатолий Романов

Рубин
3:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 6496 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Заур Тедеев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
10′
Мирлинд Даку
20′
Джоэль Фамейе
88′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
23
Руслан Безруков
63′
27
Алексей Грицаенко
71
Константин Нижегородов
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
5′
8
Богдан Йочич
78′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
74′
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
90′
21
Александр Зотов
99
Дардан Шабанхаджай
78′
20
Джоэль Фамейе
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
14
Владимир Хубулов
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
4
Пауло Витор
34′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
82′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
58′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
14
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь