Арбитр Федотов высказался о пенальти «Краснодару» в добавленное время в матче с «Химками»

«Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок “Краснодара” играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист “Химок”, а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.