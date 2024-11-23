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Арбитр Федотов высказался о пенальти «Краснодару» в добавленное время в матче с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе в ворота «Краснодара» в матче 16-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (2:2).

Источник: РИА "Новости"

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

«Сухой ошибся. Он посчитал, что игрок “Краснодара” играл в мяч, но со своей позиции он обязан был видеть, что первым в мяч играл футболист “Химок”, а дальше игрок гостей совершил фол по неосторожности. VAR в лице Буланова вмешался верно, тут правильно назначен 11-метровый удар», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 16 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

Химки
2:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Химки
Александр Руденко
(Лукас Вера)
84′
Лукас Вера
90′
Краснодар
Жоау Батчи
46′
Юрий Газинский
86′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
24
Эдгардо Фаринья
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
44′
62′
80
Хетаг Хосонов
18
Зелимхан Бакаев
79′
17
Илья Берковский
22
Роберт Мехия
76′
79′
97
Бутта Магомедов
32
Лукас Вера
90′
7
Илья Садыгов
77
Алекс Корредера
62′
9
Александр Руденко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
44′
80′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
80′
19
Федор Смолов
88′
88
Никита Кривцов
64′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
79′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
6
10
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь