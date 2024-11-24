«Спартак» разучился побеждать скучно! Его эмоций и мощи не хватает грандам РПЛ — в том числе «Зениту»

Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что, когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.