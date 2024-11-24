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«Спартак» разучился побеждать скучно! Его эмоций и мощи не хватает грандам РПЛ — в том числе «Зениту»

Угальде — новый король лиги.

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И все-таки «Спартак» уникален.

Только он может вонзить три гола к перерыву одному из лидеров, чуть все не испортить во втором тайме, собраться и снова обеспечить разгром.

Только в этом клубе форвард, которого весной многие списали (а спортивного директора, работавшего над его трансфером, уволили), оформляет 4+1 и становится лучшим бомбардиром.

Только здесь главного тренера критикуют за каждое решение, но именно он стабилизирует команду во время турбулентности и приближается к лидерам, несмотря на сложный календарь.

Дерби с «Локомотивом» — тот случай, когда у «Спартака» абсолютно все получалось, а все в клубе сработали как нужно:

Медицинский штаб, успевший восстановить Срджана Бабича и не допустивший появления связки Абена — Дуарте в центре обороны.

Деян Станкович, который учитывает ошибки, минимизирует эксперименты с составом и в режиме реального времени безупречно реагирует на перекосы в игре.

Игроки, с первых секунд несущиеся в прессинг и стыки, что вынуждает соперника начинать дерби под максимальным давлением.

Наконец, Манфред Угальде, который выдал лучший индивидуальный перформанс сезона — и, вероятно, всей карьеры. Если «Спартак» планирует заработать на продаже костариканца, достаточно прикрепить к профайлу игрока только нарезку матча с «Локо». Где каждое результативное действие — лучшее доказательство: на поле этот парень умеет все.

Включиться во время розыгрыша у чужих ворот, успеть накрыть Лантратова и занести мяч в сетку? Нет проблем.

Отклеиться от Монтеса и в касание замкнуть фланговый навес? Пожалуйста.

Забежать за спины защитникам, но не залезть в офсайд и эстетично реализовать выход один на один? Вынимайте.

Грамотно открыться во вратарской и оформить покер, а после в касание ассистировать Барко? Поднимайте архивы в попытках вспомнить, кому подобное удавалось раньше.

Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что, когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.

На такое способны только ментально сильные топ-клубы, к которым «Спартак», правда, только стремится, но полноценно в эту касту еще не вошел. Ровно по одной причине: даже несмотря на ярчайший разгром и успешную серию (12 очков в 4 последних матчах), невозможно предсказать, как будет выглядеть команда Станковича в следующем туре. А там — выезд к «Краснодару», только лишившемуся лидерства в РПЛ.

Но есть и хорошая новость для Деяна: похоже, стабильных претендентов на титул в России просто не осталось.

Тот же «Краснодар» остановился в двух победах от рекордной серии чемпионата (ЦСКА побеждал в 13 матчах подряд) и снова теряет очки: сначала — в Казани, а теперь в Химках.

«Локомотив» проваливает второй большой матч в сезоне. И это неудивительно, учитывая молодость и неопытность состава, а также цели, на которые клуб неожиданно стал претендовать.

ЦСКА играет так, будто и не менял тренера: снова кошмарный второй тайм, голы в концовке и упущенная победа. Причем от «Ростова», который последние две недели работал не только без сборников, но и без главного тренера.

А «Зенит» возвращается на первое место, хотя провел один из своих худших матчей в сезоне. Спасибо Ерохину, который снова вытаскивает команду при живых Кассьерре, Соболеве и Лусиано с Глушенковым. На его счету уже три результативных действия, два из которых — победные. И все это — за 130 минут на поле.

Да, трудовые победы вопреки качеству игры, как в Оренбурге, важны в ментальном плане, но вряд ли доставляют эстетическое удовольствие болельщикам, тренерам и игрокам.

Если красно-белым не хватает стабильности и умения брать свои очки, как у «Зенита», то тому же Питеру — эмоций и игровой мощи, которыми банда Станковича все это компенсирует.

«Спартак» не только нащупал игру, но и разучился побеждать скучно: очки у ЦСКА выгрызает в драках и игре 10 на 9, в следующем туре куражится над «Акроном» и не замечает Артема Дзюбу, а после паузы на сборные устраивает главное шоу — с сюжетом-триллером, семью голами и разгромом «Локо».

Такого драйва не хватает многим в РПЛ — особенно топ-клубам.

Леонид Волотко

Спартак
5:2
Первый тайм: 3:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
23.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 20125 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Манфред Угальде
10′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
21′
Манфред Угальде
34′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
73′
Эсекиэль Барко
(Манфред Угальде)
80′
Локомотив
Сергей Пиняев
(Александр Сильянов)
55′
Жерзино Ньямси
63′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
50′
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
28
Даниил Зорин
35
Кристофер Мартинс
62′
70′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
90′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
70′
25
Данил Пруцев
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
41′
23
Сесар Монтес
42′
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
60′
14
Никита Салтыков
83
Алексей Батраков
69′
79′
7
Эдгар Севикян
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
67′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
14
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь