Сумасшедшая концовка в Воронеже: «Факел» вырвал ничью в матче с «Динамо» на 9-й добавленной минуте

В итоге в мощном по эмоциям и накалу матче случилась сумасшедшая концовка. «Факел» навалился, прижал москвичей, в ряде моментов команду выручал Лещук. В какой-то момент в штрафную на угловой пришел Гудиев, и Тюкавин целил в пустые ворота из центра поля — рядом со штангой. На 90+7-й минуте, когда воронежцы пробили мимо ворот, показалось, что это все — судья даст финальный свисток после ввода мяча. Но случилась замена, шло время, одна атака, вторая. И на 90+9-й минуте кульминация — навес, точный удар головой Гиоргобиани и невероятная радость всего Воронежа. Личка так и застыл с рукой, прижатой к часам — мол, откуда еще полторы минуты к добавленным семи?