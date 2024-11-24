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Сумасшедшая концовка в Воронеже: «Факел» вырвал ничью в матче с «Динамо» на 9-й добавленной минуте

Бело-голубые упустили возможность приблизиться к тройке лидеров.

Источник: ФК «Динамо» Москва

Накануне основные конкуренты «Динамо» в борьбе за тройку — «Краснодар» и «Локомотив» — потеряли очки, подняв настроение бело-голубым. Но осечкой еще надо было воспользоваться, а динамовцы в Воронеже не выигрывали 23 года — с 2001-го. И после возвращения «Факела» в РПЛ у москвичей только одна победа — в первом туре нынешнего сезона.

Было понятно, что в воскресенье команде Марцела Лички придется максимально сложно. Давно травмированы трое лидеров — Лунев, Майсторович и Бителло. К тому же после паузы на матчи сборных чех решил не брать на выезд Бальбуэна, Нгамале и Гагнидзе, а Карраскаля и лучшего игрока прошлого чемпионата Тюкавина оставил в запасе. Глобальная перетасовка, которая наверняка связана еще с двумя факторами. Во-первых, среди следующей недели бело-голубых ждет ответный кубковый матч с «Локомотивом». А, во-вторых, с «Факелом» нет особого смысла в креативных и тонких футболистах, типа Карраскаля — их просто затопчут боевитые воронежцы. Здесь главное не уступить в борьбе.

Матч оправдал предматчевые расклады. Страсть, злость, активность хозяев при сумасшедшей поддержке трибун сразу подавили гостей. Дмитрий Пятибратов отрядил вперед мощных Каштанова и Маркова, на которых постоянно шли забросы, а те здорово цеплялись за мячи.

«Факел» был острее. А Каштанов ударом головой даже открыл счет, но при этом залез в небольшой офсайд. Еще 4−5 раз в штрафной москвичей по-настоящему загоралось, однако подводила точность — до перерыва «Факел» так ни одного удара в створ ворот на свой счет не записал.

«Динамо», которое обычно имеет много моментов, но плохо реализовывает, на сей раз в первом тайме наоборот блеснуло эффективностью. Из нескольких атак бело-голубые выжали максимум. Позиция для удара не выглядела очевидной, но Фомин решился на дальний выстрел, а тот вышел идеальным — без шансов для Гудиева. 0:1.

Впрочем, и о старой проблеме «Динамо» с реализацией тоже довелось вспомнить, но уже после перерыва. Фернандес после углового бил без помех с линии вратарской. Попасть было проще, чем промахнуться, но парагваец умудрился отправить мяч выше перекладины, сохранив интригу. Как и Тюкавин — примерно с той же позиции и туда же, но головой.

В итоге в мощном по эмоциям и накалу матче случилась сумасшедшая концовка. «Факел» навалился, прижал москвичей, в ряде моментов команду выручал Лещук. В какой-то момент в штрафную на угловой пришел Гудиев, и Тюкавин целил в пустые ворота из центра поля — рядом со штангой. На 90+7-й минуте, когда воронежцы пробили мимо ворот, показалось, что это все — судья даст финальный свисток после ввода мяча. Но случилась замена, шло время, одна атака, вторая. И на 90+9-й минуте кульминация — навес, точный удар головой Гиоргобиани и невероятная радость всего Воронежа. Личка так и застыл с рукой, прижатой к часам — мол, откуда еще полторы минуты к добавленным семи?

Хозяева вытащили уже, казалось, проигранный матч, в котором своей самоотдачей и страстью заслужили ничью. «Динамо» же обидно упустило в концовке победу и шанс приблизиться к лидирующей тройке. Теперь бело-голубые идут вровень со «Спартаком».

Константин Алексеев

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
24.11.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Марцел Личка
Голы
Факел
Николай Гиоргобиани
(Андрей Ивлев)
90+9′
Динамо
Даниил Фомин
(Артур Гомес)
26′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
72
Райан Сенхаджи
7
Мохамед Браими
10
Ильнур Альшин
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
20
Евгений Марков
4
Макс Дзиов
8′
59′
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
33′
83′
17
Николай Гиоргобиани
6
Дилан Мертенс
88′
98
Илья Васин
23
Вячеслав Якимов
83′
64
Андрей Ивлев
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
93
Диего Лаксальт
56′
74
Даниил Фомин
50
Александр Кутицкий
78′
8
Хорхе Карраскаль
14
Эль Мехди Маухуб
67′
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
67′
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
45′
90′
20
Вячеслав Грулев
11
Артур Гомес
78′
30
Дмитрий Александров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
15
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь