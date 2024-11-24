Матч «Пари» Гончаренко играли до одного момента. И даже он разочаровал

Впрочем, игроки «Пари НН» на правах хозяев были инициативнее и несколько неплохих комбинаций всё-таки провели. Тем не менее самое большое напряжение в штрафных создавали стандарты. У нижегородцев два шанса забить до перерыва были у центрального защитника Магкеева. Сначала Тичич показал вдруг нестандартные действия, совершил проход и сделал пас на Босельи, который заработал штрафной. Калинский попал в стенку, но мяч удачно отлетел к Магкееву. Станислав получил возможность атаковать ворота из хорошей позиции, однако здорово сыграл капитан махачкалинцев Алибеков — заблокировал удар. В другом эпизоде Магкеев пробил головой выше цели. Этот момент хозяев родился благодаря угловому, который южане «привезли» себе на ровном месте. Сундуков едва не подставил голкипера Волка плохой передачей — тот кое-как вынес мяч за линию и недовольно отреагировал на решение партнёра.