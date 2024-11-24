Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Пари» Гончаренко играли до одного момента. И даже он разочаровал

На 89-й минуте мяч попал в перекладину. И Махачкала увезла из Нижнего ничью.

Источник: dinamo-mx.ru

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» выдали самый скучный матч тура. Но один момент мог перевернуть всё…

С первых минут игра «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» была именно такой, какую и ждёшь в их исполнении. Футбол в стиле «бороться и искать, найти и перепрятать». Искали команды Виктора Гончаренко и Хасанби Биджиева мяч, а, находя его, сохраняли только тогда, когда прятали от соперника — за счёт перепасовки сзади. Зато все попытки обострять, как правило, завершались браком из-за недостатка мастерства и креатива и по причине высокой плотности на поле. Борцы за выживание крепко схватили друг друга.

Впрочем, игроки «Пари НН» на правах хозяев были инициативнее и несколько неплохих комбинаций всё-таки провели. Тем не менее самое большое напряжение в штрафных создавали стандарты. У нижегородцев два шанса забить до перерыва были у центрального защитника Магкеева. Сначала Тичич показал вдруг нестандартные действия, совершил проход и сделал пас на Босельи, который заработал штрафной. Калинский попал в стенку, но мяч удачно отлетел к Магкееву. Станислав получил возможность атаковать ворота из хорошей позиции, однако здорово сыграл капитан махачкалинцев Алибеков — заблокировал удар. В другом эпизоде Магкеев пробил головой выше цели. Этот момент хозяев родился благодаря угловому, который южане «привезли» себе на ровном месте. Сундуков едва не подставил голкипера Волка плохой передачей — тот кое-как вынес мяч за линию и недовольно отреагировал на решение партнёра.

«Динамо» организовывало контрвыпады при помощи скорости и умения обыгрывать Касинтуры. Эгаш бежал изо всех сил, однако ничего не создал. Так что первый тайм прошёл без настоящих голевых моментов. Команды по разу ударили в створ ворот: у махачкалинцев это сделал Агаларов, у нижегородцев — Ермаков из-за штрафной. Оба лишь размяли вратарей.

Во втором тайме игра мало чем отличалась от самой себя до перерыва. «Пари НН» владел территорией, «Динамо» показывало искусство футбольной самообороны. У нижегородцев был шанс забить быстрый гол, когда Босельи остался в штрафной один в один с Алибековым. Но капитан махачкалинцев опять классно сыграл — прочитал действие соперника, не дал состояться обводке и вернул мяч.

Каждый опасный момент в этом матче был как глоток воды в пустыне. Дарил надежду на жизнь. Первого удара в створ во второй половине болельщики дождались лишь на 79-й минуте, когда позиционная атака «Пари НН» завершилась забросом в штрафную «Динамо» и скидкой на Ермакова. Экс-армеец наносил удар в упор, но выскочивший на противника Волк сделал сейв. Затем после углового едва не случился автогол защитника махачкалинцев и сборной России Пальцева — уроженца Нижнего Новгорода, у которого была особая мотивация на игру.

Только в концовке команда Виктора Гончаренко по-настоящему надавила. На последней минуте основного времени нижегородцы соорудили лучший момент. Эктов свободно подал с правого фланга — его кросс почему-то никто не заблокировал. Карич выиграл воздух у Кагермазова и пробил головой. В перекладину!

В итоге получилась ничья — 0:0. Это, безусловно, самый справедливый результат кислого шоу в исполнении «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Команда Гончаренко переиграла команду Биджиева только по ударам — 9:6 (в створ — 2:1, из штрафной — 5:2).

Анатолий Романов

Пари Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
24.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Хасанби Биджиев
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
78
Николай Калинский
99
Станислав Магкеев
20
Хуан Мануэль Боселли
87
Кирилл Боженов
58′
68′
11
Матео Стаматов
34
Антон Мухин
38′
68′
10
Александр Трошечкин
29
Лука Веснер Тичич
90′
7
Владислав Карапузов
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
99
Муталип Алибеков
90+1′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
9
Ражаб Магомедов
76′
10
Джавад Хоссейннеджад
16
Уссем Мрезиг
76′
7
Абакар Гаджиев
25
Гамид Агаларов
90′
19
Кирилл Зинович
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
1
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
14
Фолы
20
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь