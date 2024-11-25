«Вероятно, Нагучев до сих пор живет временами ЧМ-2018, его репортаж вызвал недоумение». «Пари НН» ответил «Матч ТВ»

— Мы всегда открыты к СМИ — и, кстати, сами журналисты зачастую отмечают это в частных беседах, выражая благодарность за такое отношение. К нам всегда можно обратиться за информацией, наша медиаслужба охотно делится ею, в том числе с комментаторами, предоставляя интересные новости. Любые данные без проблем можно уточнить или проверить. Вчерашний матч начался с масштабного перформанса. Во время выхода команд на поле наш нижегородский талант, участник многих песенных конкурсов и ТВ-шоу Илья Лазарев исполнил негласный гимн «Пари НН», ремейк на легендарную песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». По мнению присутствующих, получилось очень трогательно, это было пронзительно и по-настоящему сильно. Для закрепления эффекта во время музыкального номера мы пустили макет корабля вдоль одной из трибун — так, будто он движется по волнам. На ТВ-картинке это смотрелось также зрелищно и впечатляюще.