Даниил Фомин: Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн

— Честно говоря, я не смотрю так далеко в будущее. Надо готовиться к конкретным матчам, к каждой ближайшей игре. У нас впереди тяжелый ответный матч в Кубке России против «Локомотива». Потом тяжелый выезд в Грозный к «Ахмату» в чемпионате. Надо побеждать там. И такие матчи покажут наш уровень, нашу способность реагировать на обидные потери очков, как в Воронеже. Когда играешь хорошо и выигрываешь — это нормально, приемлемо. А когда играешь плохо, но выигрываешь — это показатель того, что ты можешь решать большие задачи. Именно такие команды борются за первые места и постоянно идут вверху таблицы. Посмотрите, как выигрывал «Зенит» в этом туре. Был тяжелый матч с «Оренбургом», который шел к ничьей, но Питер на последних секундах забил победный гол (1:0). Вот так и мы должны выигрывать, когда показываем не самый лучший футбол, если хотим бороться за золото. И у «Факела» так надо было выигрывать. Да, у нас на последних секундах был счет не 0:0, а 1:0. Но всё равно необходимо было удерживать этот результат, а еще лучше по ходу матча реализовывать те немногие моменты, что у нас были. И за счет этого двигаться наверх, приближаться к лидерам.