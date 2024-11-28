Даниил Фомин: Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин отметил, что всегда с удовольствием едет в сборную и последний сбор не был исключением — ему всё понравилось. В интервью «Известиям» Фомин объяснил, почему «Динамо» должно выигрывать такие матчи, как последняя неудачная игра с «Факелом», охарактеризовал лидера «Локо» Алексея Батракова и ответил на вопрос, нужны ли матчи против таких слабых команд, как Бруней.
— По итогам последнего матча с «Факелом» какие эмоции испытываете — удовлетворение от набранного очка при большом количестве моментов у ваших ворот или разочарование от упущенной на последних секундах победы?
— Конечно, когда весь матч ведешь в счете и пропускаешь в конце — это всегда обидно. Да, у «Факела» были моменты, но и мы в одном из эпизодов в пустые ворота не смогли попасть. Забей мы тогда второй мяч, было бы попроще. Но нельзя отрицать, что у соперника было немало возможностей для гола. Поэтому ничья заслуженная. Результат справедлив.
— До середины первого тайма «Факел» почти не выпускал вас с вашей половины поля, но едва ли не первый динамовский подход к чужой штрафной закончился голом после вашего дальнего удара. Как вам это удалось?
— Да, получилось удачно. Увидел, что есть хорошая позиция для удара. Попробовал пробить в дальний угол — получилось забить.
— Нет ощущения, что для новой борьбы за чемпионство «Динамо» как раз не хватает таких побед, какая могла быть над «Факелом» — при не самой лучшей игре, но хорошей реализации моментов и самоотверженной борьбе у своих ворот?
— В Воронеже по такой игре 100% мы должны были побеждать. Команда, которая хочет выигрывать чемпионат, должна терпеть в таких играх и удерживать победу, когда до нее остаются считаные секунды. Точнее, даже не терпеть, а забить второй или даже третий мяч. Всё бы на этом закончилось — и давление «Факела», и интрига в матче. И мы бы выиграли спокойно. А так не забили, когда могли, и тут любой рикошет, любое попадание в руку в своей штрафной могли закончиться голом или пенальти в наши ворота. Ну или такая подача с фланга, с которой в итоге «Факел» нам забил. В общем, получилось так, как получилось. Повторюсь, в целом всё заслуженно.
— В начале октября «Динамо» подверглось жесткой критике за матч с ЦСКА (1:2), когда формально проиграли с минимальным счетом, но армейцы по количеству моментов могли вас жестко громить. За счет чего после этого уже пять матчей не проигрываете?
— Даже не знаю… Если в целом посмотреть, то мы весь сезон более-менее стабильно набираем очки. Повторили рекорд по числу очков за первый круг (30 очков «Динамо» ранее набирало только в 1996 и 1997 годах. — Ред.). Поэтому не могу сказать, что у нас как-то всё кардинально изменилось. Да, мы идем не в первой тройке, но это только значит, что надо больше набирать очков, потому что лидеры набирают еще больше.
— Как оцените шансы отыграть восемь очков отставания от лидирующего «Зенита»?
— Честно говоря, я не смотрю так далеко в будущее. Надо готовиться к конкретным матчам, к каждой ближайшей игре. У нас впереди тяжелый ответный матч в Кубке России против «Локомотива». Потом тяжелый выезд в Грозный к «Ахмату» в чемпионате. Надо побеждать там. И такие матчи покажут наш уровень, нашу способность реагировать на обидные потери очков, как в Воронеже. Когда играешь хорошо и выигрываешь — это нормально, приемлемо. А когда играешь плохо, но выигрываешь — это показатель того, что ты можешь решать большие задачи. Именно такие команды борются за первые места и постоянно идут вверху таблицы. Посмотрите, как выигрывал «Зенит» в этом туре. Был тяжелый матч с «Оренбургом», который шел к ничьей, но Питер на последних секундах забил победный гол (1:0). Вот так и мы должны выигрывать, когда показываем не самый лучший футбол, если хотим бороться за золото. И у «Факела» так надо было выигрывать. Да, у нас на последних секундах был счет не 0:0, а 1:0. Но всё равно необходимо было удерживать этот результат, а еще лучше по ходу матча реализовывать те немногие моменты, что у нас были. И за счет этого двигаться наверх, приближаться к лидерам.
— Перед вашим матчем с «Локомотивом» хочется спросить про их лидера Алексея Батракова, с которым вы недавно впервые пересеклись в сборной России. За счет чего он в 19 лет держит «Локо» в первой тройке и борется за лидерство среди лучших бомбардиров чемпионата?
— Мы с ним познакомились в сборной. Отличный парень. По-футбольному талантливый. Вообще супер было с ним общаться — очень адекватный человек и на поле, и за его пределами. Думаю, за счет этого и успехи такие.
— Как оцените прошедший сбор в составе национальной команды?
— Я всегда с удовольствием еду в сборную. И этот сбор не исключение — мне всё понравилось.
— Вы были в запасе на матче с Брунеем. Стоило проводить этот матч?
— Конечно, хочется соперников посильнее, чем Бруней… А так я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Карпиным, что лучше играть со сборными других стран. Потому что ты перед матчем слышишь, как играет гимн. Болельщики приходят на тебя посмотреть — мы видели, как много народу пришло и в Краснодаре на Бруней, и в Волгограде на Сирию. Десятки тысяч человек. Раз людям это интересно, то, значит, мы не зря собираемся и играем.
— Как относитесь к призывам вместо слабых сборных вроде Брунея играть против клубов или медиакоманд?
— Повторюсь, лучше играть со сборными других стран, слышать гимн своей страны перед матчем. А если делать из всего этого шоу, как в случае с матчами против медиакоманд, то все-таки лучше это проводить отдельно от сборной.
— Как со скамейки запасных смотрелся матч с Брунеем?
— Отлично. Больше ничего тут не добавлю даже.
— Не екнуло сердце, когда Бруней чуть не забил ударом с центра поля? Андрей Мостовой говорит, что было бы комично, случись гол в наши ворота.
— Думаю, ничего бы от этого не поменялось. 11:0 или 11:1 — большой разницы нет. В каждом матче есть какая-то вероятность забить. И шанс на это есть у любой команды. Какой-нибудь непредсказуемый рикошет — и из ничего возникает гол. Так что я бы тут не стал преувеличивать эту историю. Главное, что мы достаточно много забили. Да и гол в наши ворота в итоге не состоялся — Стас Агкацев молодец, сориентировался и отбил мяч в том эпизоде.
— Как оцените игру с Сирией?
— Ну, эта команда посильнее Брунея — тут всё очевидно. И это чувствовалось на поле. Разница в уровнях серьезная. И рейтинг ФИФА это тоже показывает. Но мы серьезно готовились и к этому сопернику. И думаю, подготовились хорошо, раз разгромно победили.
— За счет чего получилось их полностью переиграть?
— Думаю, за счет того, что ответственно и сконцентрированно подошли к матчу. Не было никакой расслабленности. Плюс атмосфера на стадионе и сами ощущения от того, что ты надеваешь футболку сборной… Всё это в совокупности позволило показать хорошую игру и результат. Мы были максимально нацелены на успех. Старались показывать то, что от нас требовали тренеры. И заслуженно победили.
— Матч с Брунеем был первым, когда сборная России после февраля 2022 года приехала в город, где закрыто авиасообщение. Тяжело далась поездка в Краснодар?
— Нет, мы все-таки не в первый раз совершаем такие поездки. Уже не первый сезон ездим на выездные матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Факелом» поездом. А эти команды еще чаще так ездят к другим командам. Так что нет ничего сложного, чтобы еще в составе сборной съездить туда. Тем более я сам родом из Краснодарского края, был рад побывать в родном регионе и сыграть там за сборную. Повторюсь: вы видели, сколько болельщиков в Краснодаре пришло на Бруней (больше 26 тыс. — Ред.). Ради этого стоило приезжать!
Алексей Фомин