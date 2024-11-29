Умарали Рахмоналиев: Получаем уверенность от Рахимова, поэтому стабильно набираем очки

— Я бы так не сказал, что не удалось. В первом тайме да, сыграли неудачно, но это больше произошло из-за того, что мы допустили две-три ошибки. И ЦСКА реализовал после них свои моменты. Но это были отдельные ошибки — в общем, я бы не сказал, что мы плохо играли в обороне. В остальное время действовали правильно. Но голы после этих ошибок поставили нас в сложное положение.