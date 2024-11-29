Умарали Рахмоналиев: Получаем уверенность от Рахимова, поэтому стабильно набираем очки

Казанский «Рубин» в нынешнем сезоне уверенно идет в верхней половине таблицы чемпионата России, расположившись на седьмом месте после 16-го тура. Подопечные Рашида Рахимова оторвались на девять очков от зоны переходных матчей. На этой неделе команда из Татарстана вылетела из «Пути РПЛ» Кубка России. После домашней ничьей 0:0 в первом матче она была разгромлена в гостях московским ЦСКА (0:3) в ответной игре и попала в «Путь регионов».
В интервью «Известиям» узбекский полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев прокомментировал результаты команды, высказался об октябрьских слухах об отставке главного тренера Рашида Рахимова и поделился впечатлениями от игры за ЦСКА своего соотечественника Аббосбека Файзуллаева.
— «Рубин» в этом сезоне хорошо играет в обороне, мало пропускает. Почему не удалось так же надежно выступить против ЦСКА?
— Я бы так не сказал, что не удалось. В первом тайме да, сыграли неудачно, но это больше произошло из-за того, что мы допустили две-три ошибки. И ЦСКА реализовал после них свои моменты. Но это были отдельные ошибки — в общем, я бы не сказал, что мы плохо играли в обороне. В остальное время действовали правильно. Но голы после этих ошибок поставили нас в сложное положение.
— Нет ощущения, что вам вышла боком слабая реализация моментов в первом матче, где вы сыграли с ЦСКА 0:0, но могли выиграть и поехать в Москву с преимуществом?
— Не хочу вспоминать тот матч. Мы и в ответной игре старались как можно лучше играть и пройти дальше. Но не повезло нам: из-за наших собственных ошибок ЦСКА забил три гола в первом тайме. И было уже тяжело «Рубину» отыграться. Хотя мы вышли на второй тайм. И, я считаю, хорошо отыграли. Но ближе к атаке нам не удалось сыграть достаточно агрессивно, поэтому не получилось забить.
— Можно ожидать, что ближайший матч с ЦСКА, уже в чемпионате, будет другим в вашем исполнении?
— Могу сказать, что нам надо будет лучше проявлять себя в переходной фазе из обороны в атаку. Мы будем прибавлять, и мне кажется, у нас всё получится.
— В ЦСКА одной из главных звезд стал ваш соотечественник Аббосбек Файзуллаев. Удивлены тому, как он быстро оказался лидером своей команды за полтора года в РПЛ?
— Нет, не удивлен. Мы давно с ним знакомы, с детства. Часто играл на детско-юношеском уровне против него. И с ним потом играл в сборной. Он хороший парень и очень хороший футболист с отличной техникой. Что и показывает в ЦСКА. Так что не удивлен его успехам.
— Многие считают, что ему недолго осталось в РПЛ, и скоро Аббосбек поедет в один из топовых европейских чемпионатов. Какая, на ваш взгляд, лига ему подходит?
— Даст Аллах, он заиграет там. Но где, мы не можем заранее сказать. Так что не будем опережать события, брат!
— Рассчитываете еще подобраться к лидирующей группе в РПЛ?
— Мы будем стараться. 100% будем стараться как можно лучше выступить в этом сезоне и как можно выше подняться.
— На команду как-то влияли октябрьские слухи об отставке Рашида Рахимова?
— Вообще не влияло. Не хочу даже говорить об этом. Это не наши дела. Главное, что в команде всё хорошо. Все работают.
— За счет чего на фоне этих слухов «Рубин» продолжал стабильно побеждать?
— Потому что уверенность футболистов зависит от тренера. Мы получаем эту уверенность от Рахимова и поэтому стабильно набираем очки.
Алексей Фомин