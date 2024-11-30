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Дивеев — о двух играх с «Рубином» за неделю: будто играем в КХЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о двух играх с «Рубином» за неделю.

Источник: Чемпионат.com

Армейцы встречались с казанским клубом (3:0) 26 ноября в рамках Фонбет Кубка России, а сегодня, 30 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

— Насколько интересно дважды за неделю играть с «Рубином»?
 — Мы как будто в КХЛ играем — какой-нибудь плей-офф, когда соперники играют между собой играют до четырёх побед, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.