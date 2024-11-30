Дивеев — о двух играх с «Рубином» за неделю: будто играем в КХЛ

— Насколько интересно дважды за неделю играть с «Рубином»?

— Мы как будто в КХЛ играем — какой-нибудь плей-офф, когда соперники играют между собой играют до четырёх побед, — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.