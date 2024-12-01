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Чистая сенсация! «Крылья» победили «Зенит» в гостях, несмотря на скандальный фон вокруг

Самарцы забили три мяча уже за первый тайм.

Источник: ФК «Крылья Советов»

Первый матч после скандала

Как обычно готовятся команды к матчам? Усиленно тренируются, отрабатывают стандартные положения и типовые ситуации на поле, детально изучают соперника, придумывают оригинальные ходы для нейтрализации его плюсов. Как готовились к игре «Крылья Советов»? Перед матчем Игорь Осинькин исчерпывающе ответил на этот вопрос: «Мы все сделали, чтобы максимально думать о футболе».

Скандал, который во вторник запустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, только набирает обороты. Никто не знает, чем он закончится, но уже ясно, что на «Крылья» брошена тень. И футболисты — не глухие и не слепые: да, напрямую никого из них скандал не касается, но напряжение определенно чувствуется изнутри. Стопроцентная концентрация на своей работе в такой обстановке невозможна. А должна быть, ведь у самарцев далеко не все в порядке с игрой, а впереди — один из сложнейших выездов сезона к чемпиону России.

Резвое начало

Мало того, в соперниках у «Крыльев» был не просто чемпион, а мотивированный чемпион, да еще и с выздоровевшими лидерами. Латышонок вернулся в заявку, Вендел — в основу, а Глушенков уже вторую встречу РПЛ подряд начал в стартовом составе и явно набирает форму.

При этом второй тур кряду в запасе начинает матч Лусиано, хотя аргентинец остается одним из главных героев осени для петербургского клуба. Возможно, Семаку сложно совмещать на поле Гонду и Глушенкова.

Зато сам Максим хорош. Он явно вышел заряженным на игру и уже к четвертой минуте мог отличиться дважды, но сделал это один раз. Первым ударом — пристрелялся, вторым — забил. Это первый гол Глушенкова с августа — он начал погоню за Угальде, лидирующим в списке бомбардиров.

Внезапный дубль Сергеева

«Зенит» на этом не успокоился. По хорошему моменту упустили Нино и Кассьерра, продолжал что-то изобретать Глушенков…

А затем все внезапно сломалось.

Первый гол родился из ничего: «Крылья» четверть часа еле дышали, пытаясь отодрать себя от канатов воображаемого ринга, а затем слепили резкую контратаку — Сергеев замкнул прострел Олейникова. Но это еще не все: сразу после возобновления игры «Крылья» перехватили мяч, и Олейников вывел гостей вперед! Адамов в этом эпизоде явно потерял ворота, а на 28-й минуте он допустил еще более грубую ошибку — кошмарно рассчитал траекторию мяча после диагонали Рассказова, и Сергеев без помех пробил по пустым воротам.

«Газпром Арена» была в шоке, но кто-то на трибунах даже скромно похлопал — Сергеева в Санкт-Петербурге всегда будут тепло принимать, ведь он забил «Спартаку» золотой гол, принесший «Зениту» вторую звезду. Сам Иван мячи отмечал сдержанно: для него петербургский клуб тоже остается в сердце.

Перестановки Семака

Хозяева до конца тайма так и не оправились. «Крылья» отступили и за оставшиеся до перерыва десять минут не позволили «Зениту» создать ни одного голевого момента — явный признак шока у чемпиона.

Еще на исходе получаса сине-бело-голубые переформатировали игровой план под подачи, но он не работал. Поэтому в перерыве Семак пошел на радикальные перестановки: Дуглас и Мантуан поменялись флангами, чтобы было удобнее навешивать. Но и эта тактика работала слабо: защитники «Крыльев» быстро просекли идею и блокировали значительную часть подач.

«Зенит» все же создавал моменты, но другими способами. Например, на 54-й минуте Глушенков прорвался сквозь оборону, но не забил, а чуть позже Алип пробудил в себе внутреннего Месси и растолкал сразу двух защитников в чужой штрафной. В середине второго тайма похожий момент не реализовал и Лусиано.

Нервная развязка

В позиционной игре «Зениту» не удавалось добиться желаемого никаким способом, но тут на помощь хозяевам пришли стандартные положения, с которыми у них в этом сезоне большие проблемы. Однако с возвращением Глушенкова все вновь стало хорошо: Максим навесил, а Алип замкнул — 2:3.

И тут «Зенит» почуял жареное. Пошли удары: издали забить попытались Клаудиньо и Соболев, Педро добавил атакам скорости. Правда, после травмы Гальдамеса темп игры на какое-то время упал, но затем вновь взорвался. На 80-й минуте Сергеев убежал к хет-трику, но чудом не оформил его — Адамов еле отразил мяч, а подоспевший на подстраховку Барриос ценой травмы Алипа оставил «Зенит» в игре. Казахстанский защитник получил случайный удар по ноге во время спасения колумбийца и экстренно покинул поле.

Следом выход один на один загубил уже Кассьерра — форвард запоздал с ударом и позволил защитнику себя обокрасть. Подачи не прекращались, и после одной из них защита «Крыльев» забыла Лусиано — аргентинец акцентированно пробил, но мимо.

Последнюю попытку спасти ничью «Зенит» упустил уже в добавленное время: мяч после подачи Клаудиньо застрял в ногах у Кассьерры и Соболева, но колумбиец пяткой не попал в створ. Сине-бело-голубым оставалось только признать поражение.

2:3 — «Крылья Советов» сенсационно обыгрывают чемпиона и лидера РПЛ, несмотря на чудовищный информационный фон вокруг них. «Зенит» рискует потерять первое место уже сегодня вечером.

Гоша Чернов

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь