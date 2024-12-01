Чистая сенсация! «Крылья» победили «Зенит» в гостях, несмотря на скандальный фон вокруг

Скандал, который во вторник запустил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, только набирает обороты. Никто не знает, чем он закончится, но уже ясно, что на «Крылья» брошена тень. И футболисты — не глухие и не слепые: да, напрямую никого из них скандал не касается, но напряжение определенно чувствуется изнутри. Стопроцентная концентрация на своей работе в такой обстановке невозможна. А должна быть, ведь у самарцев далеко не все в порядке с игрой, а впереди — один из сложнейших выездов сезона к чемпиону России.